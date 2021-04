COVID-19: UTI’S PERMANECEM COM SUPERLOTAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE









Os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde neste sábado (03) mostra que o índice de leitos na rede privada ultrapassa os 100% e públicos 89,9%..

Segundo o boletim, do total de 167 leitos, 187 estão em uso nos hospitais particulares e mostra que as unidades estão usando leitos de contingenciamento para atender os pacientes, ficando com a taxa de ocupação em 112%.

As informações são de que o Hospital Renascença apresenta o maior índice com 162,5%, seguido do São Lucas ala adulta (152,5%), o Hospital do Coração (133,3%) e Unimed (108,3%).

Já na rede pública, há um número mais baixo, mas ainda preocupante e mostra que, de 227 leitos, 204 estão ocupados, o que corresponde a

O Hospital Universitário, Hospital do Coração SUS, Hospital Militar, Hospital de Estância, Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Hospital São José estão com todos os leitos ocupados.