Grávidos! Aline Becker e Rafael Zulu anunciam que estão esperando o primeiro filho. "Muito felizes", disseram veemente o ator de 38 anos e a personal trainer









03/04/21 - 17:53:34

Aline Becker e Rafael Zulu estão juntos desde agosto de 2019 e começaram a morar juntos em dezembro do mesmo ano. Quase dois anos após o início do relacionamento, a personal trainer e o ator estão grávidos do primeiro filho. Cedo? De forma alguma! Não é cedo quando se tem certeza das coisas: “É com você que eu quero ficar a vida inteira”, diz Rafael à Aline, mais de uma vez em pouco mais de uma hora de entrevista.

O casal revelou a boa notícia com exclusividade para a GQ Brasil e a novidade rendeu uma conversa muito gostosa sobre a surpresa da gravidez em meio à pandemia, expectativas para o futuro, família (é o primeiro filho de Aline, mas Rafael já tem uma filha, Luiza, de 13 anos, que amou saber que está vindo um irmão – ou irmã! – em breve), carreira e muitos outros assuntos, além de uma sessão de fotos linda.

Sempre começo uma entrevista um pouco tensa, normalmente essa sensação passa conforme o papo flui, mas essa em especial foi muito leve e prazerosa. Conversar com Aline e Rafael foi fácil, ou melhor, simples – acho que a Aline vai gostar do uso dessa palavra para definir a conversa -, o casal está muito feliz com a notícia da gravidez, eu disse que eles estão “iluminados”, e é verdade. Espero que eu tenha sido bem sucedida em transformar essa energia boa em palavras escritas.

GQ Brasil: A gravidez foi planejada para acontecer agora, ou foi uma surpresa para você e a Aline?

Rafael Zulu: Você quer que a gente diga a verdade ou a mentira? (rs)

Aline Becker: Se tem algo que não estava planejado é essa gravidez. Para o futuro sim, mas agora ele caiu de paraquedas na minha barriguinha.

Rafael Zulu: Antes da Aline existir na minha vida, não pensava em ter outro filho. Não era por egoísmo, nem nada, até porque Luiza é maravilhosa. Mas, Aline me fez querer ter outro filho. Só que neste momento era tudo o que a gente não pensava em ter, porque engravidar neste momento é arriscado demais. Tem um negócio meio de Deus no meio disso. Estamos muito felizes.

Aline Becker: Eu acredito muito nesse negócio de Deus.

GQ Brasil: O que passou pela sua cabeça quando soube que seria pai pela segunda vez? E você Aline, é a sua primeira gravidez, bateu medo?

Aline Becker: Quando deu positivo eu não sabia o que pensar, é uma confusão na cabeça da gente, porque ao mesmo tempo que eu penso que é uma benção veio na cabeça e agora? Mas quando contei pro Rafael, eu tirei esse peso de cima de mim, porque ele recebeu muito bem a notícia.

Rafael Zulu: Não passou em nenhum momento pela minha cabeça que a Aline pudesse estar grávida. No dia, jantei com meu amigo Léo Santana e quando voltei para casa, percebi a Aline diferente e aí ela falou que queria conversar comigo. Quando ela me disse que estava grávida, fez isso chorando e eu falei “amor, tá tudo do bem, olha a nossa vida a gente é feliz a gente se ama é com você que eu quero ficar a vida inteira, é um bebê é uma vida, ta tudo certo. Enfim, eu recebi a notícia com maior amor, acho um privilégio ser pai novamente, que é uma das coisas que eu mais gosto de ser e modéstia a parte, eu sei ser.

GQ Brasil: Estamos vivendo um momento muito difícil no mundo todo, mas principalmente no Brasil. Como está sendo a rotina de vocês durante a pandemia após a notícia da gravidez? Estão ainda mais cautelosos?

Rafael Zulu: Nós já éramos cuidadosos com relação a pandemia, quando nos vimos grávidos essa atenção redobrou. Nós já tivemos Covid, mas sabemos que não muda nada e que podemos pegar esse vírus de novo, a gente tem se cuidado bastante.

Aline Becker: A vontade é de encontrar as pessoas, principalmente nessa época de Páscoa, mas estamos realmente só saindo para o essencial.

GQ Brasil: Familiares e pessoas próximas já estão sabendo da gravidez? Se sim, como a notícia foi recebida?

Aline Becker: Os familiares foram os primeiros a saber. A reação de todo mundo foi surpreendentemente positiva. Nós demos uma caixinha com uma meinha para os nossos pais. Os meus pais ficaram uns 3 minutos em choque, porque é o primeiro neto deles. Foi lindo.

Rafael Zulu: Para os meus pais é o quarto neto, mesmo assim, eles se surpreendem e recebem como se fosse o primeiro. Nossos pais receberam de forma cuidadosa, carinhosa e amorosa.

GQ Brasil: A Luiza está com 13 anos agora, ela já sabe que será irmã mais velha? Se sim, como ela reagiu?

Aline Becker: A gente deu uma caixinha com a meinha para ela também, e a minha maior ansiedade de ver a reação das pessoas era com a Luiza. Ela ficou em choque, mas com um sorriso, ela ficou muito feliz.

Rafael Zulu: Ela recebeu muito bem, eu falei para ela que agora é a filha mais velha e esse é um grande rótulo. Deve ser maneirão ser filho mais velho, eu sempre quis, mas não sou. (rs) A Luiza recebeu bem também por causa da relação que ela tem com a Aline, que é maravilhosa e independe de mim.

GQ Brasil: Talvez seja um pouco cedo, ou não, mas vocês já estão pensando em nomes? Tem alguns na lista?

Aline Becker: A gente tem uma lista sim, por ordem de preferência, de menino e de menina.

Rafael Zulu: A gente acha que as opções para menina são mais fáceis, de menino tem menos.

Aline Becker: A gente quer um nome fácil, mas não comum, eu gosto de nome curto e com muita vogal, o nome da minha cachorrinha, por exemplo, é Aila.

Rafael Zulu: Laura a gente adora, eu gosto de Bento para menino, a Aline já não gosta tanto.

Aline Becker: Eu gosto, mas eu sou mais para o lado do Kauê.

GQ Brasil: Eu sei que vocês não têm preferência, mas vocês acham que será menino ou menina?

Aline Becker: Eu queria que fosse menino, por causa dessa coisa do irmão mais velho, pensando nos próximos já (rs). Mas quando eu engravidei, veio aquela frase clichê “independente do que for, que venha com saúde”, o clichê que se tornou real para mim.

Rafael Zulu: Eu já sei que ser pai de menina é muito legal. Se Deus achar que eu mereço ser pai de um cara, eu vou ficar amarradaço!

GQ Brasil: Vocês tiveram que parar algum plano profissional quando descobriram a gravidez?

Rafael Zulu: Profissionalmente minha vida não mudou absolutamente nada, muito pelo contrário, aumentou a motivação para trabalhar.

Aline Becker: Porém, para mim as coisas são um pouco diferentes, nesses primeiros 3 meses meu trabalho deu uma paralisada, até o meu próprio Instagram, que eu fazia live direto com exercícios e agora paralisou. Mas eu tenho uma sócia que está seguindo, ela também foi uma das primeiras pessoas a saber da gravidez, e a gente vai indo, segurando uma na mão da outra. Eu faço nutrição, isso sim vai ter que dar uma parada, vou ter que colocar um pouco mais para frente.

GQ Brasil: E a pandemia, atrapalhou profissionalmente?

Aline Becker: O “Clube com elas”surgiu na quarentena, então profissionalmente falando, a minha carreira alavancou.

Rafael Zulu: Profissionalmente para mim, em alguns setores paralisou, mas eu também sou empreendedor. Estou no ramo da construção civil com alguns empreendimentos em Pernambuco, e isso decolou durante a quarentena, por incrível que pareça. Em contrapartida, eu sou um cara que faz teatro, TV, cinema e isso realmente tá muito difícil. Acabei de gravar um filme em São Paulo, muito legal, mas seguindo todos os protocolos de segurança, então é uma dificuldade imensa.

GQ Brasil: Você está estrelando algumas campanhas, o que mais está em andamento no momento?

Rafael Zulu: Acabei de assinar um contrato super legal com a Ralph Lauren, a gente já vem em um casamento há algum tempo, e agora vamos fazer uma campanha incrível. Eu vim lá de São Gonçalo, da periferia, jamais imaginei que um dia eu estaria atrelado a uma marca tão grande como essa. Só tenho que agradecer.

GQ Brasil: Você está no ar com a novela “TiTiTi”, interpretando o Adriano, seu primeiro personagem gay. Como foi essa preparação?

Rafael Zulu: A quarentena me deu a oportunidade de me ver depois de um tempo, “Fina Estampa” acabou de reprisar, estou me vendo 10 anos depois, a Luiza me vendo há 10 anos. Agora, em “TiTiTi”, foi um dos trabalhos mais importantes que eu já fiz para a TV, quando soube que ia reprisar, fiquei muito feliz, ainda mais com todo mundo em casa no horário para assistir.