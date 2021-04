IGREJA CATÓLICA ORIENTA FIEIS SOBRE MISSAS NESTES SÁBADO E DOMINGO SANTOS









03/04/21 - 06:29:32

O arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom João José Costa, baixou Decreto com orientações sobre as missas a serem celebradas neste Sábado de Aleluia (3) e no Domingo da Páscoa (4).

No decreto, o arcebispo diz que “a proclamação do número reduzido dos textos bíblicos para se evitar o prolongamento da celebração, ou seja: “Leiam-se pelo menos três leituras do Antigo Testamento ou, em casos especiais, ao menos duas. A leitura do Êxodo, cap. 14, nunca pode ser omitida” (Missal Romano, Vigília Pascal, n. 21). Do Novo Testamento, leiam-se a Epístola e o Evangelho. 3) Liturgia Batismal (terceira parte): realizar apenas a Renovação das Promessas do Batismo, omitir Batismos e Aspersão, deixando para os Domingos de Páscoa. 4) Liturgia Eucarística (quarta parte): observe-se apenas a necessidade de se dar a comunhão na mão, sem realizar a saudação da paz.

DE 03 A 09 DE ABRIL

Dia 03/04, Sábado

7h – Programa “A Voz do Pastor” (Rádio Cultura de Sergipe)

18h – Preside Missa da Vigília Pascal, na Catedral Metropolitana

Dia 04/04, Domingo

11h15 – Missa do Domingo de Páscoa, na paróquia Jesus Ressuscitado (Bairro Jardins)

Dia 06/04, Terça-feira

9h – Reunião com membros da Associação de Juristas Católicos da Arquidiocese de Aracaju – AJUCAT

17h15 – Missa no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição

Dia 07/04, Quarta-feira

9h – Reunião com a Fraternidade Sacerdotal de Sergipe (Chácara João XXIII), na Cúria

Dia 08/04, Quinta-feira

16h30 – Missa com Sacramento da Crisma, na paróquia São Francisco de Assis (Inácio Barbosa)

Dia 09/04, Sexta-feira

9h – Participa de audiência pública na Câmara de Vereadores de Aracaju