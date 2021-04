MOTOCICLISTA MORRE APÓS PERDER O CONTROLE DURANTE UMA ULTRAPASSAGEM









03/04/21 - 10:15:34

Um motociclista identificado pelo nome de Vinicius, morreu na manhã deste sábado (o3), após perder o controle de sua motocicleta durante uma ultrapassagem, na rodovia que liga Lagarto ao município de Simão Dias, na altura do povoado Quilombo.

As informações dão conta ainda que o motociclista não estava usando capacete no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo