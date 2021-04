HOJE VACINA OS NASCIDOS ENTRE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 54 E JANEIRO A MARÇO DE 55









04/04/21 - 08:26:10

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), estruturou toda a rede municipal para ampliar ainda mais a vacinação contra a covid-19. Assim, durante todo o final de semana, a população contemplada na atual etapa tem à disposição as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pontos de apoio, além do drive thru para idosos e profissionais de saúde montado no Parque Augusto Franco (Sementeira). Somente neste sábado, 3, 2.845 pessoas foram vacinadas, somando um total de 69.173 pessoas, o que fez com que Aracaju chegasse a 10,40% da população vacinada.

Domingo de Páscoa

No domingo, dia 4, poderão ser vacinados idosos nascidos entre outubro a dezembro de 1954 e janeiro a março de 1955. Estarão abertas as UBSs Augusto Franco (Farolândia); Francisco Fonseca (18 do Forte); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); José Calumby (Jardim Centenário) e Marx Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h, exclusivamente para vacinação contra a covid-19.

Além das cinco UBSs, o drive thru também estará em funcionamento, das 8h às 17h, para imunizar idosos e profissionais que fizeram o cadastro no portal VacinAju e já receberam o código de validação.

Para a vacinação nas UBS, não é necessário fazer cadastro. Basta comparecer portando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para quem não tiver o cartão, um documento com foto, CPF e comprovante de residência atualizado são suficientes para garantir a dose.

