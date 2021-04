Fiscalização: população precisa contribuir mais com cumprimento das medidas









04/04/21 - 08:44:14

Este sábado, 3, foi dia de mais uma fiscalização na região litorânea de Aracaju. Como parte das ações ostensivas em cumprimento da intensificação das medidas restritivas com o intuito de controlar a proliferação do novo coronavírus, órgãos integrados da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, voltaram às praias com o objetivo de verificar se a população está seguindo as determinações e, assim, reforçar as orientações.

Nesta semana, a Prefeitura, seguindo o decreto estadual, estendeu as medidas restritivas. Desta forma, até o dia 7 de abril, a capital continuará com o toque de recolher das 20h às 5h. Além disso, assim como nesta sexta, 2, nos dias 3 e 4, sábado e domingo, praias e parques estarão fechados e serviços não-essenciais não poderão funcionar.

Um pouco diferente do que foi verificado ontem, não havia tantas pessoas nas praias, porém, alguns desavisados e outros despreocupados ainda foram vistos na faixa litorânea.

“Hoje, observamos um fluxo menor de pessoas, muito também por conta de uma fiscalização na rodovia Inácio Barbosa [antiga José Sarney] que proíbe o estacionamento em todo o perímetro da rodovia. Percebemos alguns turistas e pescadores que estavam desavisados com relação ao decreto municipal que é mais restritivo do que o estadual, no sentido de que nenhum tipo de atividade individual ou coletiva pode ser praticada na faixa litorânea de Aracaju. Nossa ação é mais para orientar e conscientizar as pessoas. É preciso que a população contribua com as medidas porque só conseguiremos controlar o número de casos de covid-19 se tiver a colaboração de todos”, frisa o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Silvio Prado.

As fiscalizações ocorrem de forma integrada e contam com órgãos da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) – Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Aracaju (GMA), Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) -, além da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O Corpo de Bombeiros de Sergipe (CBM/SE) e as polícias Civil (PC/SE) e Militar (PM/SE) de Sergipe também participam das ações.

Medidas

Além do toque de recolher, até o dia 7 de abril, e o fechamento de praias e parques e serviços não-essenciais durante o feriadão, a nova resolução autoriza, também, a abertura de igrejas e templos religiosos neste sábado, 3, e domingo, 4, com capacidade máxima de 30%. Já o retorno das aulas presenciais nas redes pública e particular de ensino, foi adiado para 3 de maio. Estabelecimentos comerciais e supermercados deverão encerrar seus expedientes às 19h, como forma de garantir aos trabalhadores que se desloquem até suas residências.

Até este domingo, 4, também estará proibida a prática de atividades esportivas coletivas em parques, praças e áreas de lazer, assim como a circulação de pessoas nestas localidades. Também fica proibida a realização de atividades econômicas da faixa litorânea e orlas. As atividades não-essenciais continuam proibidas no fim de semana, com exceção dos serviços de entrega de restaurantes, bares, lanchonetes e similares que estão autorizados a funcionar com o sistema delivery.

Foto: Marcelle Cristinne