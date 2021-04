Há 31 anos um jovem atleta sergipano, chamado João Pedro que deixou Estância









Há 31 anos um jovem atleta sergipano, chamado João Pedro que deixou Estância em busca de um sonho, faleceu tragicamente em 4 de abril de 1990, vítima de um infarte fulminante durante uma partida do Sport Club do Recife, em Timbaúba, contra o Estudantes, válida pelo campeonato estadual.

Juscelino dos Santos, irmão do jogador, garantiu que João Pedro – campeão pernambucano em 1988 e da Copa União (Brasileirão) de 1987 estava com a ida praticamente acertada para o Porto de Portugal.

A imprensa pernambucana registrou na época que João Pedro caiu junto à lateral do campo e foi, imediatamente, conduzido a um hospital da cidade e, em seguida, levado para Recife, a 94,5 km de Timbaúba. Hoje, sabe-se que ele já saiu de Timbaúba sem vida e que sua morte só não foi logo anunciada, para não abalar psicologicamente os demais jogadores do Sport.

Após velado na Ilha do Retiro, o corpo veio para Estância, ficando exposto no salão da loja maçônica ‘Piauitinga’, a fim de que familiares, amigos e conterrâneos dele se despedissem, antes do sepultamento no cemitério local.

Três meses depois, na noite do dia 31 de julho de 1990, foi realizado um amistoso em Estância, no estádio Governador Augusto Franco (Francão), entre Estanciano Esporte e Sport, com renda revertida para a família de João Pedro.

Filho de Cosmo dos Santos e Maria Helena Marcolino dos Santos, João Pedro nasceu em 24 de junho de 1966 e iniciou a carreira no juvenil do Santa Cruz de Estância, tradicional clube do interior sergipano, pentacampeão estadual nos anos 60 e primeiro campeão profissional, hoje afastado das competições oficiais.

Em 1986, ainda júnior, deixou o Santa Cruz de Estância-SE, transferindo-se para o Sport, onde ficou até 1990, quando precocemente faleceu. Quem o descobriu foi o treinador Nereu Pinheiro, das categorias de base do Sport, numa viagem a Sergipe, para observar alguns jogadores do Confiança. Ao assistiu ao jogo contra o Santa Cruz, entusiasmou-se com a atuação de João Pedro, indicando a sua contratação.

Para manter viva a memória do irmão, Juscelino Santos, também ex-jogador de futebol, coordena, no município sergipano de Itabi, a ong ‘João Pedro’, onde desenvolve um projeto social denominado ‘Bola no Pé, Livro na Mão’.

Súmula

Jogo: Estudantes 0 x 4 Sport (1ª fase do 2º turno do Campeonato Pernambucano)

Dia: 4 de abril de 1990

Local: Estádio Municipal João Ferreira Lima – Timbaúba

Renda – Cr$ 157.220,00

Público: 2.650 pagantes

Árbitro: Jair Pereira

Goleadores – Neco (2), Nenê e Ramón

Comandado por Charles Muniz, o Sport formou com Paulo Victor, Valdeni, Aílton, Nenê e João Pedro (Márcio Alcântara). Agnaldo, Amauri e Neco. Mirandinha, Ramón (Fábio) e Edmilson.

(Colaborou com esta matéria Fabio Emanuel Oliveira).

Fonte: Jornal Folha da Região SE/NE