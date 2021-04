Aracaju avança na vacinação contra a covid-19 e inclui idosos de 63 a 65 anos e integrantes da Forças de Segurança pública









05/04/21 - 05:22:21

A Prefeitura de Aracaju inicia, nesta segunda-feira (05), a vacinação dos idosos de 63 a 65 anos contra o novo coronavírus. A imunização ocorrerá no drive-thru do Parque da Sementeira, nas Unidades Básicas de Saúde e nos pontos fixos. Além dos idosos, também fazem parte do grupo priorizado nesta etapa os trabalhadores da saúde com idade acima de 40 anos, Forças Armadas e Forças de Segurança e Salvamento.

Neste sentido, para garantir a organização da vacinação, o cronograma foi estabelecido da seguinte forma: na segunda-feira, 5, serão vacinados os idosos de 65 anos. Na terça-feira, 6, serão imunizados aqueles que têm 64 anos. Já na quarta-feira, 7, recebem a primeira dose do imunizante os idosos de 63 anos. Para este público, a vacina será disponibilizada em UBS’s, no drive-thru instalado no Parque da Sementeira e nos pontos fixos.

“É com muita alegria que, neste domingo de Páscoa, após mais uma reunião com a secretária da Saúde, anunciamos a decisão de antecipar a vacinação em nossa cidade a partir de segunda-feira, incluindo idosos de 63 a 65 anos nesta etapa. Durante três dias, todas as Unidades de Saúde estarão abertas para este público, além do drive-thru e pontos fixos”, informou o prefeito Edvaldo Nogueira neste domingo, 4.

Ao anunciar o avanço da campanha de vacinação em Aracaju, o gestor destacou que paralelo à imunização dos idosos, a Prefeitura continuará vacinando profissionais da saúde, a partir de novo critério, e incluirá, nesta etapa, os trabalhadores das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento.

De acordo com a Nota Técnica nº 297/2021, do Ministério da Saúde, poderão receber a vacina aqueles que estiverem no atendimento e/ou transporte de pacientes; envolvidos em resgate e atendimento pré-hospitalar; envolvidos diretamente nas ações de combate à covid-19 ou com ações de vigilância das medidas de distanciamento social e em contato direto com o público, independente de categoria.

Trabalhadores da saúde, Forças Armadas, de Segurança e Salvamento poderão se dirigir ao posto itinerante do parque e à Escola Municipal Presidente Vargas, mas somente após o cadastramento no portal “VacinAju” e emissão do código autorizativo.

“Assim como nas etapas anteriores, para que este público priorizado receba a primeira dose da vacina é necessário se cadastrar no nosso site. No caso dos profissionais da saúde, todos aqueles que tiverem acima de 40 anos poderão ser vacinados. Também começaremos o cadastramento das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento, que estão diretamente envolvidas no combate ao coronavírus, para fazer a vacinação conforme determinação do Ministério da Saúde. Tudo isso demonstra que estamos trabalhando muito para vencer esse vírus”, ressaltou.

Edvaldo aproveitou a oportunidade para agradecer, mais uma vez, a todos os trabalhadores da Prefeitura envolvidos no combate à pandemia. “Agradeço aos profissionais da saúde, aos servidores da Secretaria da Saúde e a todos os demais trabalhadores envolvidos nesta batalha. Vocês são essenciais para o trabalho que estamos fazendo em nossa cidade neste momento tão difícil”, salientou.

