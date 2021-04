DEFESA CIVIL DE ARACAJU ALERTA DE CHUVAS MODERADAS PARA AS PRÓXIMAS 72H









05/04/21 - 06:01:33

Com base no aviso meteorológico, emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a Prefeitura de Aracaju está com as suas equipes em atenção para a possibilidade chuvas moderadas, na capital, nas próximas 72h. Para informar a população sobre a instabilidade, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, enviou alerta através do serviço SMS 40199.

O secretário a Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, destaca que o monitoramento passa a ocorrer de maneira intensificada. “Redobramos o estado de atenção para adotar todas as medidas necessárias a redução de riscos e transtornos para a população, especialmente nas áreas mais vulneráveis aos efeitos das chuvas”, indicou.

Para situações emergenciais, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que funciona 24h, todos os dias da semana. “Caso sejam observadas situações de anormalidade, provocadas pelas precipitações, é importante acionar as nossas equipes para realizar a avaliação necessária e adotar todas as providências cabíveis”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado.

Os órgãos municipais atuam de maneira integrada para minimizar os possíveis impactos. “As ações preventivas ocorrem constantemente e, diante do aviso, nos mantemos em atenção para as necessidades que surgirem, de maneira a atuar de maneira célere e coordenada”, destacou o secretário Luís Fernando.

SMS 40199

Com mais de 50 mil números cadastrados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. Ao enviar a mensagem, o solicitante receberá a confirmação de cadastro e estará com o celular habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Informações e foto AAN