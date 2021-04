Domingo de Páscoa ultrapassou os mais de 70 mil vacinados em Aracaju









05/04/21 - 05:47:00

Com a disponibilidade de pontos de vacinação aos fins de semana, este Domingo de Páscoa, 4, foi de celebrar, também, os 70.294 aracajuanos vacinados contra a covid-19. Durante todo o dia, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou idosos nascidos entre outubro a dezembro de 1954 e janeiro a março de 1955, além de dar continuidade à imunização de profissionais de saúde.

Para o seguimento da campanha de vacinação contra a covid-19, neste domingo, foram disponibilizados o drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira); as UBSs Augusto Franco (Farolândia), Francisco Fonseca (18 do Forte), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), José Calumby (Jardim Centenário) e Marx Carvalho (Ponto Novo), exclusivamente para vacinação contra a covid-19.

Números

Somente no dia de hoje, 1.209 pessoas receberam a vacina, entre primeira e segunda dose.

Nas unidades básicas, 720 idosos e dois profissionais de saúde foram vacinados. Já no drive, foram 374 idosos e 113 profissionais.

Com a atualização dos dados, Aracaju já aplicou 87,60% das doses de vacina (CoronaVac e AstraZeneca) recebidas, até o momento.

Ampliação da faixa etária

Foi também neste domingo que a Prefeitura anunciou mais uma ampliação da faixa etária para a vacinação. Assim, nesta segunda-feira, 4, terá início a imunização de idosos de 63 a 65 anos contra o novo coronavírus. A imunização ocorrerá no drive-thru do Parque da Sementeira, nas Unidades Básicas de Saúde e nos pontos fixos. Além dos idosos, também fazem parte do grupo priorizado nesta etapa os trabalhadores da saúde com idade acima de 40 anos, Forças Armadas e Forças de Segurança e Salvamento.

Neste sentido, para garantir a organização da vacinação, o cronograma foi estabelecido da seguinte forma: na segunda-feira, 5, serão vacinados os idosos de 65 anos. Na terça-feira, 6, serão imunizados aqueles que têm 64 anos. Já na quarta-feira, 7, recebem a primeira dose do imunizante os idosos de 63 anos. Para este público, a vacina será disponibilizada em UBS’s, no drive-thru instalado no Parque da Sementeira e nos pontos fixos.

Foto: Marcelle Cristinne