FORÇA-TAREFA DE COMBATE À COVID-19 FISCALIZA TEMPLOS RELIGIOSOS EM ARACAJU

05/04/21 - 05:32:45

O foco das fiscalizações da Força-tarefa de combate à Covid-19 no último sábado, 3, foram os templos religiosos de Aracaju, devido a Semana Santa. As equipes visitaram as igrejas dos bairros Inácio Barbosa, Jardins, Coroa do Meio e Augusto Franco. Ao total, cerca de oito estabelecimentos foram fiscalizados, foi o que explicou a fiscal Sanitária da Secretaria de estado da Saúde, Alane Ferreira.

“Nos deparamos com muitos templos religiosos fechados. Dos que fiscalizamos, um foi notificado. Nas igrejas, algumas observações foram feitas como a ocupação, uso de máscara, o distanciamento e disponibilização do álcool 70%. Considero que a ação foi bem tranquila, sem nenhuma resistência”, disse a fiscal.

Conforme a Resolução Nº 15, devido a Semana Santa, as atividades religiosas, de qualquer credo ou rito, incluídos templos, igrejas e demais estabelecimentos, poderão funcionar respeitando o horário do toque de recolher previsto. Além disso, deve limitar a 30% de capacidade de ocupação, sendo autorizadas, também, o funcionamento no sábado (03) e domingo (04). A Liberação vai até dia 7 de abril.

