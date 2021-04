Aprovado Projeto de Lei tornando o Forró Siri Patrimônio Cultural









07/04/21 - 11:45:26

Foi aprovado na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe desta quarta-feira, 7, o Projeto de Lei Ordinária nº 8/2021, de autoria do deputado Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), declarando o Forró Siri como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe.

Na justificativa, o parlamentar destaca que desde a primeira edição nos dias 26, 27 e 28 de junho de 1993, o Forró Siri, realizado no município de Nossa Senhora do Socorro vem fazendo história na cultura popular, se tornando importante fonte de economia e contribuindo para o desenvolvimento do estado.

A festa cresceu e se tornou um dos maiores São Pedro de Sergipe, atraindo artistas locais e nacionais. Em virtude da pandemia da Covid-19, o Forró Siri não aconteceu em 2020.

Com a aprovação, o Projeto de Lei Ordinária segue para a sanção do Governo do Estado.

Por Aldaci de Souza

Foto: Divulgação Jornal do Dia Sergipe