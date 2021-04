Binho recebe apoio e trata de vacinação dos policiais penais









07/04/21 - 14:32:48

Os policiais penais de Sergipe, representados pelo presidente da classe, Wesley Alves e pelo diretor jurídico e membro; Renato Camera e Adelvan Soares se reuniram na manhã da última segunda-feira (05/04) com o vereador Binho, para parabenizá-lo pela atuação parlamentar e manifestar apoio ao exercício do mandato.

Wesley Alves, em nome da categoria, entregou um oficio a Binho, solicitando a inclusão dos policiais penais no calendário de vacinação das forças policiais. “Estamos aqui porque confiamos em Binho e sabemos o quanto ele valoriza a nossa classe”.

Binho adotou uma postura propositiva e ligou, imediatamente, para o secretário de Governo de Aracaju,, Evandro Galdino, para saber da vacinação da categoria, obtendo como resposta a seguinte informação: “O calendário de imunização que inclui as forças de segurança foi elaborada pelo Ministério da Saúde e a Prefeitura de Aracaju obedecerá os protocolos. Os policiais penais serão vacinados na 4a. fase”.

O vereador do PMN ficou satisfeito com o retorno do secretário e confirmou ao Sindicato da classe que todos policiais penais serão imunizados na data programada. “É uma categoria fundamental para a defesa da ordem pública e paz da sociedade”.

SANTO DE CASA

No encontro com o parlamentar, o policial penal, membro da categoria e irmão de Binho, Adelvan Soares reconheceu a luta e dedicação do vereador em favor da classe. Ele demonstra sensibilidade por nossa categoria e se encaixa nessa máxima de que “a palavra convence, mas o exemplo arrasta”.

O diretor jurídico que participou da reunião foi Renato Camera. O policial penal acentuou que é importante ter ao nosso lado um parlamentar como Binho, que incorpora nossas reivindicações e abraça nossa causa. Renato concluiu dizendo que “devemos comemorar os avanços na luta da classe e destacou que é imprescindível ter hoje o reconhecimento e a valorização de direito e de fato de nossa categoria de policiais penais”.

Por: Assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: Gabryel Manzatto