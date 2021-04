CÂMARA PROPÕE CPI DO PEIXE ESTRAGADO E ATÉ ALIADOS FAZEM CRÍTICAS AO PREFEITO









07/04/21 - 06:01:24

O suposto descarte de peixe estragado que teria sido distribuído pela Prefeitura de Rosário do Catete foi um dos temas em destaque na sessão de ontem, 6, da Câmara Municipal, realizada de forma remota. Em sua fala, o vereador George Santana (DEM) propôs uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a denúncia, que teve origem nas redes sociais do município através de moradores indignados com a situação.

“Infelizmente temos um prefeito desumano. Os cofres municipais cheios de dinheiro e o povo passando fome, sem nenhuma assistência. O prefeito nem sequer olha para as pessoas. E agora está sendo acusado de distribuir peixe estragado na Semana Santa”, lamenta George.

As reclamações contra César Resende vêm até mesmo da sua base aliada. O vereador e líder da situação, Tchi da Banda, confessou que está muito triste com a administração, e critica a falta de compromisso do gestor com o pagamento de um benefício social.

“O prefeito já prometeu que iria pagar o PIS (Programa de Inclusão Social), mas não cumpre”, criticou. O vereador Rafael Dantas, do PDT, mesmo partido de César, também cobrou do prefeito o pagamento do PIS. “Não aguento mais o povo me cobrar”, desabafou.

O vereador Dunga (PT) reclamou da falta de atenção do prefeito com os parlamentares. Segundo ele, “César nem atende as ligações dos vereadores”. Ele voltou a reclamar da insegurança no povoado Siririzinho, “que está entregue à marginalidade e o prefeito não cumpre com a promessa de levar segurança à comunidade”.

O vereador George reforçou as críticas ao gestor de Rosário. “O prefeito está desrespeitando o Legislativo municipal. É preciso que a Câmara se imponha e faça-se respeitar”, conclamou o parlamentar.

Por Cícero Mendes (Ascom/CMRC)