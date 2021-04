Com 52 pessoas à espera de leitos de UTI covid-19, Governo mantém toque de recolher









07/04/21 - 10:05:09

Mais de 50 pessoas esperam por leitos de UTI Covid em Sergipe. Na rede pública, eram 41 pacientes e na particular, 11 aguardando vagas.

O governador Belivaldo Chagas cancelou a reunião que seria realizada nesta quarta-feira (07) do Comitê Técnico Científico sobre a Pandemia e manterá o decreto de Toque de Recolher.

As informações passadas pelo governo são de que o cancelamento da reunião não atrapalha as medidas estabelecidas na última semana, e com isso, o toque de recolher permanece normalmente.

Sergipe está em estabilidade e continuará em avaliação e pode ocorrer alguma abertura na reunião d próxima semana.

Leitos de UTI para Covid-19

Na rede pública, eram 41 pacientes e na particular, 11 aguardando vagas. Estão internados 825 pacientes, sendo que no serviço público são 212 em leitos de UTI (adulto), cinco na UTI neonatal/pediatria e 206 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 423. Já nos leitos do serviço privado estão internados 168 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/pediatria e 233 em leitos clínicos, totalizando 402.

Os hospitais que atingiram lotação máxima são: Hospital da Polícia Militar, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Hospital São José, Hospital Renascença (leitos SUS) e Hospital Universitário de Aracaju, Hospital Universitário de Lagarto, Hospital do Coração e Hospital Regional de Estância.

Toque de recolher

Fica mantido o toque de recolher diário das 20h às 5h, incluindo o fim de semana, devendo os estabelecimentos encerrarem suas atividades às 19h. Também está proibido o funcionamento de atividades não essenciais no final de semana (sábado e domingo), englobando todas as atividades e lojas, ainda que instaladas em supermercados ou outros estabelecimentos essenciais, bem como as academias de ginásticas, de qualquer modalidade, e atividades físicas coletivas em geral.