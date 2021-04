Confira onde tomar a segunda dose contra a covid-19 em São Cristóvão









07/04/21 - 16:24:03

A segunda dose da vacina contra covid-19 é uma etapa importante do processo de imunização da população. Após a aplicação da primeira dose, é fundamental que cada pessoa vacinada observe qual o prazo de aplicação da segunda dose de acordo com a vacina recebida, pois as vacinas possuem prazos diferentes para a aplicação deste reforço.

Em São Cristóvão as equipes de vacinação estão ministrando as vacinas CoronaVac (Instituto Butantan) que deve ser aplicada entre 21 e 28 dias após a primeira dose, e a vacina AstraZeneca (Oxford), que deve ser aplicada após 3 meses.

O município tem utilizado diferentes estratégias de imunização, como a vacinação em domicílio, drives thrus e pontos fixos de vacinação espalhados na cidade. Em todos esses pontos são aplicadas tanto a primeira quanto a segunda dose das vacinas.

As equipes de vacinação tem orientado que quem tomou a primeira dose em um local, deverá ir ao mesmo local tomar a segunda dose, munido do cartão de vacina e da documentação necessária: cartão SUS ou CPF, identidade e comprovante de residência.

Drive Thru de segunda dose

Três drive thrus irão acontecer nos próximos dias em São Cristóvão exclusivamente para aplicação da segunda dose das vacinas contra a covid-19. Quem se vacinou nos drives thrus anteriores, deverá se dirigir novamente ao drive thru correspondente, munido do cartão de vacina e demais documentos para poder receber a segunda dose. Confira os locais:

Sábado (10) na Praça do Rosa Elze, das 8h às 12h (Se vacinam nesse dia quem recebeu a primeira dose no dia 20/03 na Praça do Rosa Elze).

Quarta (14) na praça da Matriz, das 8h às 16h. (Se vacinam nesse dia quem recebeu a primeira dose no dia 24/03 na Praça São Francisco).

Sábado (17) no SergipeTec (próximo à UFS), das 8h às 12h. (Se vacinam nesse dia quem recebeu a primeira dose no dia 27/03 no Sergipetec).

Pontos fixos de vacinação

Dois pontos fixos de vacinação continuam montados em São Cristóvão para aplicação da primeira e da segunda dose da vacina contra a covid. É importante lembrar que quem tomou a vacina em um ponto, deverá ir no mesmo local para receber a segunda dose, após o prazo determinado, o mesmo que consta no cartão de vacinação.

Ponto de vacinação 1 – Eduardo Gomes (Praça da Igreja do Loreto) – 8h às 16h

Ponto de vacinação 2 – Centro Histórico (Praça da Matriz) – 8h às 16h

Vacinação em domicílio

Quem se vacinou em domicílio deverá aguardar para receber as equipes em casa novamente para a aplicação da segunda dose.

Em caso de dúvidas, a população pode buscar mais informações no whatsapp do coronavírus: 79 9 9883-6201

