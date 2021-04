Covid-19: Aracaju vacinou 152 profissionais de segurança e de salvamento nesta terça, 6









07/04/21 - 08:20:45

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta terça-feira, 6, a vacinação de profissionais das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento, além de idosos a partir dos 64 anos e profissionais de saúde, avançando, de forma estratégica, em mais uma etapa do plano de imunização de grupos prioritários. Ao longo de todo o dia, foram imunizadas 5.031 pessoas com a primeira dose, sendo 152 profissionais de segurança e salvamento, 4.574idosos e 287 profissionais de saúde.

Foram registradas, ainda, a imunização de 358 pessoas com a segunda dose, sendo 246 aplicadas em idosos e 112 em profissionais de saúde. No total, foram aplicadas nesta terça-feira 5.371 doses, ampliando a porcentagem de aracajuanos vacinados para 11,97% da população.

A meta da SMS, com relação aos profissionais de segurança e salvamento, é aplicar 1.540 doses, sendo 30% do efetivo das corporações da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.

A aplicação das doses acontece no drive-thru instalado no Parque Augusto Franco (Sementeira) e na Escola Municipal Presidente Vargas, no Siqueira Campos, das 8h às 17h. Contudo, para tomar a vacina, o profissional deve realizar um cadastro no site da Prefeitura de Aracaju e anexar documentos que comprovem a atuação na área de segurança ou de salvamento.

Ainda durante o cadastro, o solicitante deve anexar a declaração da Corporação constando o nome do profissional a ser vacinado. Concluído o processo de validação e de autorização, será gerado um código de verificação que também precisa ser apresentado nos pontos de vacinação.

Após esse processo, o solicitante está apto a tomar o imunizante, a exemplo do policial Militar Plínio Bitencourt, de 36 anos, que foi ao drive da Sementeira esta manhã. Ele conta que realizou o cadastro no site da Prefeitura na segunda-feira, 5, e em poucas horas recebeu o código de validação. Na opinião dele, a vacina chega numa boa hora.

“Aproveitei que foi liberado o código de verificação e, em poucas horas, já vim garantir a minha primeira dose para trabalhar com segurança e exercer minha função para a sociedade. Fiquei muito feliz em ser reconhecido em razão da função que exercemos. Realmente eu tenho visto muitos colegas contraírem a doença em pleno exercício da profissão. Fiz a inscrição ontem e já estou tomando a vacina hoje, que é muito importante e espero que todos os meus colegas sejam vacinados o mais rápido possível”, destaca Plínio.

José Roberto de Mesquita, 43, Bombeiro Militar, também foi ao drive para receber a primeira dose. Entusiasta da vacinação, ele diz que, agora, vai trabalhar mais tranquilo.

“A vacina é muito importante, principalmente para nós trabalharmos mais tranquilos, para atendermos melhor a sociedade. Nós interagimos bastante com a sociedade. Diversas pessoas estão doentes e a gente entra em contato com elas nas situações de emergência e, às vezes, não temos tempo de nos preparar para colocar equipamento de proteção individual, porque temos que agir rápido. Por isso é importante estarmos protegidos”, afirma José Roberto.

O policial Militar Angelo Rossi Santos de Oliveira, 42, disse que as forças policiais estão na linha de frente da pandemia e que a vacina dará um novo estímulo para continuar exercendo a profissão. “Acho importante a vacinação para a sociedade e para nós que estamos em combate e na linha de frente da pandemia. É muito importante a vacina e todos precisam ser vacinados”, frisou ele, após ser imunizado no drive da Sementeira.

O policial Militar Alexandro, 46, esteve na Escola Municipal Presidente Vargas para tomar a vacina e fez questão, em poucas palavras, de externar a sua felicidade. “Vim tomar a primeira dose, estamos esperando por ela há muito tempo. É muita felicidade receber a primeira dose, estou me sentindo mais seguro e recomendo a todos”.

Vacinação continua

A vacinação dos profissionais das forças de segurança segue nos próximos dias até a meta ser atingida. Com relação à faixa etária dos idosos, nesta quarta-feira, dia 7, recebem a primeira dose do imunizante pessoas a partir dos 63 anos. Para este público, a vacina será disponibilizada em UBS’s, no drive-thru instalado no Parque da Sementeira e nos pontos fixos.

Foto Sérgio Silva