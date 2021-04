DEPUTADA SOLICITA AUMENTO DO EFETIVO DE PMs EM CARIRA E SÃO CRISTÓVÃO









07/04/21 - 15:49:22

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) apreciou e aprovou as indicações de nº 95 e 96/2021, da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), que solicitam o aumento do efetivo de policiais militares nos municípios de São Cristóvão e Carira, situados na Grande Aracaju e no Agreste Sergipano, respectivamente. Aprovadas na sessão ordinária da última terça-feira, 6, as indicações serão encaminhadas ao Governo de Sergipe.

Para Kitty, o momento tem exigido ainda mais das forças policiais no país e principalmente em Sergipe, onde há uma notória defasagem do quadro de policiais. “Essa é uma pauta que eu tenho lutado para defender desde o início do meu mandato, mas pouco temos visto sendo feito para diminuir esse déficit de policiais nas ruas dos nossos municípios. Ainda há excedentes do concurso da PM de 2018 que aguardam uma convocação, mas o governador não toca mais no assunto”, ressaltou a deputada.

Segundo ela, os municípios alvos das suas indicações enfrentam duras realidades frente ao aumento da criminalidade.

“Carira é um município que faz divisa com a Bahia e, estrategicamente, deveria ter uma atenção redobrada do estado para lidar com a criminalidade oriunda de outros estados. São Cristóvão também possui índices alarmantes de atos criminosos, por ser uma cidade de grande extensão territorial e fazer parte de uma região metropolitana. São dois locais que precisam urgentemente da atenção do Poder Executivo e esperamos que haja a sensibilidade necessária para isso.”, clamou.

Da assessoria