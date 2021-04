DESCARGA ELÉTRICA PODE TER PROVOCADO A MORTE DE 14 VACAS EM POÇO REDONDO









07/04/21 - 06:37:02

Descarga elétrica pode ter provocado a morte de 14 vacas das raças Holandesa e Girolando na tarde desta terça-feira (06) no Povoado Santa Rosa do Ermírio, município de Poço Redondo. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.

As primeiras informações são de que chovia muito no momento do incidente que terminou com um prejuízo de R$ 150 mil pata o proprietário doa animais. No cercado havia, ao todo, 50 vacas.

Um laudo da Criminalística da Polícia Civil deve esclarecer o que causou as mortes das vacas.

Foto arquivo pessoal