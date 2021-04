Dois estádios serão reformados no estado de Sergipe









07/04/21 - 11:30:14

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) recebeu com muita alegria, a informação das reformas da arena Batistão e do estádio Augusto Franco (Francão), em Estância. A confirmação das reformas foi divulgada pelo deputado federal, Fábio Mitidieri (PSD/SE).

O parlamentar informou que recebeu mais de R$5,5 milhões para o esporte sergipano. Nas redes sociais, o deputado trouxe mais detalhes das verbas e das reformas. “Estive hoje em Brasília com o secretário Especial do Esporte, Marcelo Reis Magalhães, onde garantiu que além dos R$2 milhões em emendas do meu mandato, o nosso estado vai receber mais R$3,5 milhões para a reforma do Batistão e do Francão em Estância.

São dois estádios que precisam de melhorias e receberão toda a atenção da nossa Superintendente Especial de Esportes do Governo de Sergipe, Mariana Dantas, que esteve comigo no encontro junto com o meu amigo e presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Antônio Hora Filho”. Finalizou, o deputado Fábio Mitidieri.

O presidente da FSF, Milton Dantas agradece ao empenho do deputado federal, Fábio Mitidieri em prol das praças esportivas de Sergipe e ao futebol sergipano.

Fonte e foto FSF