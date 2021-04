Em um mês, total de vacinados contra covid-19 em Aracaju aumenta 184%









07/04/21 - 11:14:00

Com 11,97% da população vacinada, nesta terça-feira (6), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou a imunização de idosos com 64 anos, deu continuidade à vacinação dos profissionais de saúde, e iniciou a dos profissionais das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento. O avanço na vacinação é percebido nos números: em um mês, o salto foi de 184%, saindo de 28.009 pessoas imunizadas para 79.615.

Somente na terça-feira, foram 5.371 pessoas vacinadas dentro dos três grupos, tanto nas Unidades Básicas de Saúde, quanto nos pontos de vacinação e no drive-thru, localizado no Parque da Sementeira.

Desde o início da execução do Plano Municipal de Imunização, a capital já recebeu do Governo do Estado 82.280 doses referentes à primeira imunização, e desse total, 79.615 já foram aplicadas, o que corresponde a 96,76% do que foi recebido para esse fim. Para a segunda dose, o Município recebeu 44.270 doses, das quais 44,21% já foram utilizadas, totalizando 19.572 doses aplicadas.

“Tínhamos vacinado, há exato um mês, 28.009 pessoas, e hoje temos 79.615 pessoas imunizadas, o que registra um avanço de 184% em nosso plano de vacinação. Todo o esforço aplicado nesse trabalho se concentra para assegurar que os grupos prioritários sejam imunizados no menor espaço de tempo possível, mesmo diante do cenário desafiador da imunização, com o repasse acontecendo de forma gradativa”, destaca a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Locais de vacinação

Para receber a vacina no drive do Parque da Sementeira, que funciona das 8h às 17h, idosos, profissionais de saúde e das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento devem preencher o formulário no site da Prefeitura – no link VaniAju. Após validação cadastral, é necessário consultar novamente a página para gerar o código, que deve ser levado impresso ou no celular, no dia da vacinação.

Além do drive, profissionais de saúde e das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento podem se vacinar no ponto montado na Escola Municipal Presidente Vargas, localizado no bairro Siqueira Campos, que funciona das 8h às 17h. Também é necessário apresentar o código de validação impresso ou pelo celular.

Já nas Unidades Básicas de Saúde são vacinados apenas idosos 63+. São 32 UBSs, com salas de vacinação ativas, funcionando das 8h às 16h, e para ter acesso o idoso deve comparecer ao local portando documento de identificação com CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e vacina. Quem ainda não possui cartão SUS, deve apresentar também comprovante de residência atualizado. O cadastro é feito na hora e a vacina é aplicada em seguida.

Reconhecimento

A idosa Vera Penalva, 64 anos, recebeu sua primeira dose no drive e relatou sua alegria pelo momento. “Sinto-me gratificada pelos cientistas, pelo esforço de todos os profissionais da saúde. O atendimento foi ótimo e muito organizado”, disse.

“Agora poderemos trabalhar com mais tranquilidade. Espero que todos os colegas e todos os cidadãos possam ter esse privilégio de se vacinar e ser imunizados, para que a vida possa voltar ao normal e este ano ser mais tranquilo”, desejou o policial federal Canário.

Vacinado na UBS Francisco Fonseca, Carlos Antunes, 65 anos, aguardou ansioso o momento de poder receber o imunizante. “Esse vírus não tem piedade, então quem tiver consciência e acreditar na ciência, acima de tudo, vai estar imunizado e livre desse coronavírus. Quem não se vacina, fica mais vulnerável e com risco de vir a óbito”, considerou.

Por Sérgio Silva