Estamos nas mãos dos comunistas

07/04/21 - 08:41:43

Por Adiberto de Souza *

Vejam como o mundo dá voltas: após passar a vida toda pregando a execração dos camaradas vermelhos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) colocou o rabo entra as pernas e pediu socorro aos comunistas. Primeiro implorou de joelhos ao governo chinês um punhado da Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), sem o qual os Institutos Butantan e Fiocruz não podem produzir as vacinas Coronavac e AstraZeneca. Felizmente, para nós brasileiros, o comunista Xi Jinping desconsiderou as agressões anteriores do capitão do pijama e atendeu ao pedido de ajuda. Agora, o próprio Jair Bolsonaro telefonou humildemente para o comunista russo Vladimir Putin e pediu, pelo amor de Deus, para e ex-chefão da KGB socorrer o Brasil com a vacina russa Sputnik V. Só falta o presidente chamar de volta os médicos cubanos. Vixe! A continuar com essa paixão repentina pelos marxistas, antes da campanha eleitoral de 2022, Bolsonaro vai se filiar ao tradicional Partido Comunista Brasileiro. Dúvida? Home vôte!

Peixe podre

O prefeito de Rosário do Catete, César Resende (PDT), tem uma oposição ruidosa na Câmara Municipal. Até os aliados pedetistas Tchi da Banda e Rafael Dantas sentam o malho no gestor. Mesmo sem provas, o vereador George Santana (DEM) propôs, ontem, a criação de uma CPI para apurar se foi a Prefeitura de Rosário que descartou peixes podres na zona rural do município de Capela. Em nota, a prefeitura rosarense negou prontamente a acusação. Pelo visto, o prefeito César não terá vida fácil pelos próximos quatro anos. Misericórdia!

Almas penadas

Tem prefeitos sergipanos pensando em realizar sessões de descarrego para ajudar alguns ex-gestores a desencarnarem da administração pública. Os danadinhos insistem em querer dar “pitacos” nas ações de seus sucessores, além de acharem que ainda têm poder de mando sobre os servidores municipais. Parecem até almas penadas. Pé de pato, mangalô três vezes!

Grana de volta

E a Câmara Municipal de Aracaju está devolvendo o dinheiro de quem se inscreveu para o concurso visando a contratação de novos servidores. A devolução da grana foi decidida, após o processo seletivo ter sido adiado pela Fundação Getúlio Vargas, contratada para elaborar as provas. Segundo a Câmara, os inscritos que enviaram por e-mail o pedido de devolução da taxa, devem receber a quantia creditada na conta nos próximos dias. Melhor assim, né?

Mistureba

Os versos acima são do repentista Zé Limeira, o poeta do absurdo.

Sexo juvenil

Meninos entre 13 e 15 anos iniciam a vida sexual mais cedo que as meninas na mesma faixa etária. Na maioria das vezes, tanto eles quanto elas não abrem mão do preservativo. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar mostra que 28,7% dos estudantes na faixa de idade entre 13 e 15 anos já tiveram relação sexual. Do total de meninos entrevistados, 40,1% já passaram pela experiência, sendo que entre as meninas 18,2% disseram que sim. Marminino!

Cargo não interessa

O ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) negou que tenha interesse em ocupar a diretoria técnica do Sebrae Sergipe, em substituição a Emanuel Sobral, que morreu vítima da covid-19. O emedebista revela ter sido reinfectado pelo coronavírus, estando em casa, há três dias, com febre e dores fortes por todo o corpo: ‘Não tenho cabeça, nem disposição para isso”, afirmou Reis. Esta informação é do site Nenotícias. Desejamos melhoras ao ex-parlamentar!

Bancos dos réus

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça vai julgar a liminar concedendo prisão domiciliar ao empresário Rodrigo Rocha, acusado de assassinar a tiros o empregado Jorge Alexandre de Souza Santana. Antes da liminar concedida no plantão judiciário do último domingo, o acusado já havia tido negado dois Habeas Corpus. Ambos tiveram como relator o presidente do TJ, desembargador Edson Ulisses. Do julgamento do último HC também participaram os desembargadores Diógenes Barreto e Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, que acompanharam o voto do relator. Crendeuspai!

Duas ótimas notícias

A família do assessor do governo de Sergipe, ex-deputado Jorge Araújo (PSD), informou que ele foi extubado ontem à noite. Em seu blog no portal Infonet, o colega Cláudio Nunes revela que o advogado Danilo Almeida, filho do ex-deputado federal Almeida Lima (PRTB), também foi desentubado, teve a medicação reduzida e está consciente. Tanto Jorge Araújo quanto Danilo continuam ocupando leitos de UTI em hospitais de Aracaju. Desejamos aos dois pronta recuperação.

TCE na política

Engana-se quem enxerga o Tribunal Faz de Contas como um órgão meramente técnico. Alguns conselheiros vivem de olhos arregalados para a política partidária. Ulices Andrade e Angélica Guimarães estão representados na Assembleia pelo filho e o marido, respectivamente, deputados Jeferson Andrade (PSD) e Vanderbal Marinho (PSC). Por sua vez, o presidente do TCE, Luiz Augusto Ribeiro, se orgulha do herdeiro e deputado federal Gustinho Ribeiro (SD). Achou pouco? Pois andam dizendo por aí que o sonho do conselheiro Ulices Andrade é disputar o governo de Sergipe, em 2022. Danôsse!

Vacina russa

Durante reunião, ontem, na Anvisa, o governador Belivaldo Chagas (PSD) foi informado que os técnicos daquele órgão regulador estão buscar informações visando superar os aspectos técnicos do pedido de importação da vacina Sputnik V. Além de Chagas, outros 15 gestores estaduais interessados em comprar o imunizante russo participaram do encontro com a direção da Anvisa. Nesta quarta-feira, os 16 governadores voltam a se reunir com técnicos da Agência visando preencher as lacunas necessárias para a avaliação do pedido de importação do imunizante pelos estados. Aguardemos, portanto!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Diário de Aracaju, em 9 de janeiro de 1919.

