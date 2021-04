FÁBIO HENRIQUE ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO









07/04/21 - 17:03:42

Bita, Lavandeira e Estiva serão as primeiras comunidades de Nossa Senhora do Socorro a receber obras de pavimentação em paralelepípedo pela emenda de R$ 10 milhões do deputado federal Fábio Henrique (PDT). A ordem de serviço foi assinada na tarde dessa segunda (07), no auditório da Codevasf, e as obras serão iniciadas nos próximos 15 dias.

Essas foram as primeiras comunidades liberadas pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, com a cessão da Certidão de Uso e Ocupação do Solo. “Essas obras iniciais terão um investimento de mais de R$ 1 milhões, ainda temos quase R$ 9 milhões para obras em outras comunidades. A Bita, a Lavandeira e a Estiva são comunidades que nunca receberam pavimentação em paralelepípedo, mas chegaremos em todas as regiões do município”, detalhou o deputado Fábio Henrique.

O superintendente regional da Codevasf Sergipe, Marcos Alves Filho, enfatizou a importância dessas obras, ele disse que “tenho de agradecer ao deputado Fábio Henrique a confiança na Codevasf, em trazer essas emendas porque temos agilidade para fazer as obras e elas possuem uma grande importância para essas comunidades”.

O ato de ordem de serviço foi transmitido por live, com a participação presencial do secretário de Planejamento de Nossa Senhora do Socorro, Halisson Souza; dos vereadores Alan Mota, Barbosinha, Jeová de Jesus, Teta do Camarão e Luiz Paulo do Panzuá; além da ex-presidente da Câmara Maria da Taiçoca.

“Fui prefeito por oito anos e, juntando esse tempo, não tive uma emenda no valor de R$ 10 milhões. Eu como deputado federal, no meu primeiro ano, já destinei esse valor para pavimentação. Porém, já destinei outros R$ 2 milhões para a saúde do município. E ainda esse ano, destinarei mais emendas para pavimentação asfáltica de outras ruas e para a construção de uma ponte ligando a Lavandeira, em Socorro, ao Cardoso, em São Cristóvão”, detalhou Fábio Henrique.

Para finalizar, Fábio Henrique pediu que esquecessem os palanques políticos. “Estamos aqui para pensar na população. O município de Nossa Senhora do Socorro tem um deputado federal para defender e atuar pelo seu povo. O que mais interessa são os benefícios que estamos levando”, argumentou o deputado.

Fonte e foto assessoria