FÁBIO MITIDIERI CONSEGUE RECURSOS DE R$5,5 MILHÕES PARA O ESPORTE SERGIPANO









07/04/21 - 07:24:01

Cerca de R$ 3,5 milhões serão destinados para a reforma dos estádios Batistão e Francão

O deputado federal Fábio Mitidieri esteve nesta terça-feira (6), na Secretaria Especial do Esporte, em Brasília, em uma reunião com o secretário Marcelo Reis Magalhães e sua equipe. Acompanhado da Superintendente Especial de Esportes do Governo de Sergipe, Mariana Dantas, e do sergipano e presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Antônio Hora Filho, ficou acertado a destinação de R$ 3,5 milhões para a reforma dos estádios Batistão e Francão além de R$ 2 milhões em emendas parlamentar.

A ligação do deputado com o esporte é antiga. Em 2011, Fábio Mitidieri foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da capital sergipana, deixando uma marca significativa com diversos projetos implementados, desde o Bolsa Atleta, à realização de diversos campeonatos que valorizaram e incentivaram inúmeros atletas. Na Câmara Federal sempre participou da Comissão do Esporte, inclusive presidindo ela nos anos de 2019 e 2020.

“Só posso agradecer ao Marcelo por essas duas emendas para a reforma dos estádios. Os esportistas de Sergipe ficam felizes e vamos seguir trabalhando por outros projetos para seguir colocando o esporte sergipano onde ele merece que é em primeiro lugar”, disse o deputado que no encontro aproveitou para tratar de diversos projetos como a climatização do Constâncio Vieira e a implantação de um parque de esportes radicais que contemplará Bicicross e skate.

A Superintendente Especial de Esportes do Governo de Sergipe, Mariana Dantas, saiu do encontro com a sensação de dever cumprido. Por intermédio do deputado federal Fábio Mitidieri, o objetivo foi conseguir mais recursos para desenvolver o esporte no estado.

“Agradeço ao deputado Fábio Mitidieri por interceder pelo esporte de Sergipe melhorando as nossas praças esportivas. Vamos mudar os bancos de reservas, mudar o gramado, modernizar o placar e dar uma nova cara para os estádios que ficarão à altura do que o futebol sergipano merece”, concluiu.

Texto: Rafael Moura – assessor parlamentar

Foto: Secretaria Especial do Esporte/ divulgação