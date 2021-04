INSTITUTO FEDERAL OFERTA 240 VAGAS DE GRADUAÇÃO PELO SISU EM SERGIPE









07/04/21 - 04:25:42

A partir desta terça, 06/04, estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas de graduação, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu 2021.1). No total, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) está ofertando 240 vagas para 14 cursos de nível superior em cinco campi da instituição. A seleção dos estudantes será efetuada, exclusivamente, com base nos resultados obtidos pelos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2020.

As oportunidades são para cursos de graduação nos campi: Aracaju (135), Itabaiana (20), Estância (20), Lagarto (55) e Propriá (10). Os candidatos aprovados neste certame ingressarão no Instituto no 1º semestre de 2021, com previsão para início do período letivo em maio. Somente poderão concorrer os candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente, comprovando por meio de certificado de conclusão ou no período, forma e condições previstas no edital lançado pelo IFS para preenchimento dessas vagas.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 6 a 9 de abril no site do Sisu. Além disso, é importante ressaltar que os candidatos não poderão trocar de curso ou campus após o período de inscrição. O resultado da chamada regular estará disponível no dia 13 de abril. Já o período de matrícula da chamada regular no IFS acontecerá entre os dias 14 e 19 de abril.

No caso de haver vagas remanescentes (não preenchidas) ao final da 1ª chamada, serão convocados novos candidatos por meio da utilização prioritária da chamada única disponibilizada pelo Sisu. Não haverá convocação de candidatos excedentes depois do 15º dia do início das aulas.

É importante lembrar que, nesta seleção, os candidatos classificados por meio do sistema de cotas raciais passarão por uma entrevista on-line, através da plataforma Google Meet. Na ocasião, o convocado passará por uma comissão de heteroidentificação étnico-racial, que será responsável por realizar a verificação, avaliação e validação da autodeclaração racial.

Acesse o edital com quadro de vagas do IFS para o Sisu 2021.1.

Fonte: IFS