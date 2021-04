Janier Mota faz apelo: “devemos nos cuidar, valorizar a nossa vida”









07/04/21 - 11:22:09

Nesta quarta-feira, 7, Dia Mundial da Saúde, a deputada estadual Janier Mota (PL) – presidente da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) – faz um apelo sobre a importância do cuidado com a saúde, neste momento delicado de pandemia do novo coronavírus.

“Nestes dias difíceis, mais do que nunca, devemos nos cuidar, valorizar a nossa saúde. Para isso, toda a população deve buscar ter uma qualidade de vida, mantendo uma alimentação saudável, sono regulado, praticando exercícios físicos e cuidando da sua saúde mental, na medida do possível, pois, infelizmente, sabemos que o medo, a ansiedade e a tristeza são sentimentos que afloram ao longo desta pandemia”, destaca Janier Mota.

A deputada alerta também para a necessidade de, cada vez mais, os cidadãos reforçarem os cuidados para garantir a proteção contra doenças, sobretudo a Covid-19 – como o uso de máscara, a prática do distanciamento social e higienização constante das mãos –, enquanto a vacinação contra o novo coronavírus não chega para todos.

“Estamos vendo entes queridos indo embora, em virtude da Covid-19, sem ao menos poder dar o último adeus. E, diferentemente de 2020, quando os estados mais graves da doença eram de idosos ou pessoas com comorbidades, agora jovens saudáveis estão sendo acometidos pela Covid e falecendo também. Por isso, é muito importante cada um fazer a sua parte pelo nosso próprio bem, pelo bem do nosso próximo, dobrando, triplicando, os cuidados para evitar o contágio e propagação do novo coronavírus”, reforça Janier Mota.

A deputada também ressalta a importância de médicos, enfermeiros, de toda equipe multiprofissional, que, diariamente, trabalham em unidades hospitalares. “Como uma pessoa de muita fé, em minhas orações diárias, peço ao nosso Deus que interceda pelo restabelecimento da saúde dos enfermos e dê forças para os profissionais da saúde que cuidam de nossas vidas com tanto esforço e dedicação”, afirma.

Por Tatianne Melo