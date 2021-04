Jardim Bahia: vereador Fábio Meireles destaca obras realizadas na região









07/04/21 - 07:36:15

Na manhã desta terça-feira (6), o vereador Fábio Meireles (PSC) utilizou o grande expediente da sessão remota da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para agradecer a Prefeitura de Aracaju (PMA) e ao ex-deputado federal André Moura (PSC) pelos recursos enviados para a realização de obras de infraestrutura das ruas do Loteamento Jardim Bahia, no Bairro Soledade.

Segundo Fábio Meireles, 12 ruas foram beneficiadas com os recursos enviados. “Antigamente só víamos areia, poeira e lama nas ruas do Jardim Bahia. Hoje vemos pavimentação, drenagem e rede de esgoto. Foram R$ 4,5 milhões em recursos viabilizados através do ex-deputado André Moura para a realização dessa infraestrutura que faz os moradores sorrirem. A realidade hoje é outra, só tenho a agradecer”, afirmou.

O vereador disse ainda que a população do Bairro está muito feliz com o avanço na comunidade. “Eu sou morador do Bairro Soledade e sei de perto o que já passamos. A população da periferia, especialmente daqui do Jardim Bahia, estava esquecida pelos políticos. Quando as pessoas veem uma obra dessas elas se alegram e dizem que valeu a pena apostar em políticos que acreditam na população. É assim que vamos seguindo em frente, trabalhando para o povo, afinal, fomos chamados para servir”, pontuou.

Por Assessoria

Foto: Milton Carvalho