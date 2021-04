MEDO DA COVID-19 FAZ VÍTIMAS DE QUEIMADURAS NÃO BUSCAREM ATENDIMENTO









07/04/21 - 14:55:44

Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas estão evitando ir a hospitais e centros de saúde por medo do contágio. Mas, um alerta feito pela enfermeira e gerente da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, Wandressa Nascimento, chama atenção sobre os cuidados com pessoas vítimas de queimadura e que estão com receio de procurar uma unidade de saúde para os curativos e cuidados adequados, o que acaba agravando a lesão com medicamentos caseiros.

“Acho que é muito pertinente chamar a atenção dessas pessoas que acabam se queimando em casa ou se machucando de forma mais séria e por medo de contrair o coronavírus em um hospital, acabam não buscando a assistência médica adequada e tentando resolver o problema em casa com fórmulas caseiras. Estamos recebendo pacientes com lesões agravadas e muitas vezes infeccionadas, o que não é o correto. Vale reforçar que temos toda uma estrutura aqui no hospital com fluxo definido e profissionais preparados para atender com prioridade as urgências”, explicou Wandressa Nascimento.

Em caso de urgência, a pessoa não deve ter medo de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um hospital para receber os primeiros atendimentos. No Hospital João Alves, o paciente obedece um fluxo de classificação de risco e em caso de vítimas de queimaduras elas são recebidas pelo Pronto Socorro, avaliadas pelo cirurgião plástico e encaminhadas, se necessário, ao centro cirúrgico para em seguida serem transferidas ou internadas na UTQ do hospital.

