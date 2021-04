Parceria entre Codevasf e Socorro garantirá pavimentação de cerca de 40 ruas









07/04/21 - 16:49:12

Na tarde desta quarta-feira, 07, o prefeito Padre Inaldo assinou, junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o termo de cooperação técnica que garantirá a pavimentação em paralelepípedo de ruas de diversos locais do município. O ato ocorreu na sede da Superintendência Regional do órgão federal, em Aracaju.

Após algumas intercorrências de viabilização para a correta execução da obra, a Prefeitura, por meio de recursos próprios, realizará todo o trabalho de base, como a drenagem, a preparação do solo e concederá as devidas autorizações ambientais pertinentes à execução do serviço, viabilizando assim que a Codevasf execute a pavimentação. A obra possui um investimento avaliado em mais de R$10 milhões.

O projeto, que será realizado em etapas, contemplará nesta 1ª etapa cerca de 40 ruas localizadas nos povoados Bita, Lavandeira e Estiva, além da Volta das Pedras e Beira-Rio, no Fernando Collor, uma travessa no mesmo conjunto, Jardim Mariana, Jardim Piabeta e Loteamento São Braz. De acordo com o secretário de Planejamento, Hallison Sousa, as obras já têm previsão de início. “Nós iremos iniciar nos povoados e logo depois iniciaremos nas áreas urbanas. Estamos trabalhando para que sejam iniciadas o mais rápido possível”, disse.

“Hoje é um dia muito importante, aproveito para agradecer os deputados e senadores que se colocaram à disposição para ajudar Nossa Senhora do Socorro. Através desse termo, a Prefeitura assume uma responsabilidade muito grande que é fazer a drenagem nos locais que serão necessários. É mais um compromisso da Prefeitura de Socorro”, comemorou o prefeito Padre Inaldo.

De acordo com o superintendente da Codevasf, Marcos Alves Filho, “a empresa já foi contratada e a Prefeitura junto com a Codevasf irá realizar a fiscalização do andamento da obra”, revelou.

