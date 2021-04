Pausa nos encontros sem perder o foco









Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A tendência das reuniões do chamado Comitê Técnico Científico é acontecer em período acima de uma semana. O tempo é pouco para avaliação do resultado de um decreto baixado há apenas uma semana. A pandemia é extensa, ampla e persistente. Não dá para oferece resultado positivo ou negativo em apenas sete dias. Talvez 15 dias seja o suficiente para uma avaliação mais segura dos efeitos das medidas adotadas. A reunião que aconteceria hoje, foi adiada para a próxima quarta-feira, a fim de se analisar o que avançou ou retrocedeu neste período.

Isso não significa que se relaxe na vigilância, observação e na atenção de fatos extras que surjam e mereçam medidas imediatas. Ainda hoje o decreto será prorrogado, mas algumas pequenas alterações podem ser feitas, sem que seja necessária uma reunião ampla dos que integram o comitê. Esses encontros a cada semana se tornam cansativos, acabam sendo repetitivos e terminam demonstrando interesses que nem sempre têm unanimidade e geram polêmicas em torno de um mesmo contexto, como o retorno às aulas presenciais abertura total do comércio e outros segmentos que têm horários restritos.

É lógico que a situação da doença em Sergipe não dá para comemorar, mesmo com sinais de estabilidade. A pandemia ainda está em alta no Estado, mas com redução de óbitos, mesmo com a ocupação dos leitos de UTI. Não se pode falar em tranquilidade no sistema de saúde pública, com 47 pacientes de UTI e 20 ainda na espera. Tudo isso é muito preocupante e é dentro desse quadro que toda a estrutura que se dedica a frear a pandemia que se excede no trabalho do dia a dia, para que se retorne a um equilíbrio no avanço dos casos e se possa amenizar o sofrimento de tantas famílias que têm algum (ou alguns) dos seus membros entubado ou em um leito esperando vaga para entubação.

A situação é grave, mas começa a dar sinais de recuo, ainda quase invisíveis, mas perceptível aos trabalhadores da saúde, que atuam incansavelmente para salvar vidas.

A reunião será na próxima quarta-feira, mas não se perderá o foco do que poderá ocorrer nos próximos dias.

Mudanças podem ocorrer

O governador Belivaldo Chagas cancelou a reunião que faria hoje do Comitê Técnico Científico sobre a Pandemia e manterá o decreto de Toque de Recolher será mantido.

*** Sergipe está em estabilidade e continuará em avaliação e pode ocorrer alguma abertura na reunião d próxima semana.

Vacina e transportes

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) reconhece que há organização na vacinação de idosos em Aracaju, que não carece de observação crítica.

*** Admite, entretanto, que há necessidade de melhor organização nos terminais de passageiros e na lotação do transporte público, que continua exagerando na aglomeração.

Sobre os curados

O deputado federal Fábio Mitidieri dá “graças a Deus, à Medicina, aos médicos e profissionais da saúde, chegamos a mais de 11 milhões de curados”!

*** Mas “isso não apaga as mais de 300 mil mortes, mas nos dá um alento pra seguirmos lutando”.

Momento certo

Mitidieri diz que continua o seu trabalho em Sergipe e em Brasília pra ajudar “nosso Estado a superar esse momento difícil com a pandemia”.

*** – Política vira assunto secundário, embora sempre vão existir conversas. Estou tranquilo e no momento certo, o governador irá conduzir o processo, disse.

Questão de máscara

Alguns poucos médicos estão se recusando a usar máscaras em locais fora dos hospitais, dizendo que estão imunes e atuam em meio à pandemia.

*** Houve uma pequena discussão com um dos médicos em um dos shoppings de Aracaju, mas o ilustre profissional atendeu à exigência do lojista.

Hora de facilitar

Comerciários reclamam da solicitação do MP de fecharem restaurantes durante o dia, principalmente no centro da cidade. Querem que essa sugestão seja revista.

*** São nesses pequenos restaurantes e lanchonetes que eles almoçam, para retornar ao trabalho uma hora depois. Está na hora de facilitar.

Garibaldi e o DEM

O deputado Luiz Garibaldi (MDB) diz que não sabe o que está passando com o seu partido e nem quem é o presidente: se o deputado Fábio Reis, ou seu irmão Sérgio.

*** Apesar de preocupado com a Pandemia, ele disse que a tendência é ingressar no DEM, porque tem conversa com o presidente da sigla, José Carlos Machado, e com a senadora Maria do Carmo Alves.

*** Além disso, seu filho Breno é vereador pelo DEM e está atuando bem no partido.

Covidão acabado

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) pergunta: “sabem o por que da demora dos governadores e prefeitos vacinarem a população? “Povo imunizado, Covidão acabado.”

*** – Lamentável, mas o Covid está sendo é muito rentável para governos e prefeituras. Que Deus tenha piedade da nossa nação.

Devolução de imposto

O Senado aprovou ontem prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda para profissionais da saúde e contribuintes desempregados desde 2020.

*** O Projeto de Lei foi relatado pelo senador Rogério Carvalho (PT) e seguiu para votação na Câmara dos Deputados.

Organizar vida

Segundo Rogério Carvalho, essas pessoas que receberão restituição vão ter um recurso antecipado para organizar a vida neste momento crítico da pandemia.

*** É uma forma de compensar o desespero do desemprego. E recompensar aqueles profissionais que se sacrificam para salvar vidas.

Deficientes renais

Associação dos Deficientes Renais está reivindicando a vacinação antecipada para quem se submete ao tratamento de hemodiálise.

*** As conversas já se iniciaram, mas até o momento não há uma decisão tomada.

Sobre reformas

O centrão em Brasília está defendendo que as eleições de 2022 sigam a mesma legislação do pleito realizado no ano passado.

*** Argumenta que se ainda não houve reformas administrativa e tributária, como pensar em nova legislação eleitoral?

Daniele na disputa

A delegada Daniele Garcia (Cidadania) diz que pretende disputar vaga na Câmara Federal, mas a aliados mais próximo deixa passar a possibilidade de disputar o Governo do Estado.

*** O senador Alessandro Vieira (Cidadania) é candidato a governador, mas se não melhorar junto ao eleitorado e nem unir o bloco em torno do seu nome, Daniele tenta o Governo e está consciente disso.

Jackson e Lula

Na base aliada e no PT tem gente que criticou o ex-governador Jackson Barreto (MDB) por ter declarado no canal do YouTube vozes latinas, que vota em Lula e é candidato a deputado federal.

*** – Em Sergipe, ninguém quer Jackson Barreto no PT, disseram.

*** Uma liderança próxima a JB perguntou: “será que com essa declaração, Jackson quer romper com a base aliada”?

Eliane a deputada

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) quer retornar a Brasília e, em razão disso, será candidata à deputada federal e conserva o seu bloco dentro do partido.

*** Um seu aliado disse que ela não abrirá mão dessa candidatura e será um nome que se soma ao do ex-deputado Márcio Macedo.

Por um bom papo

Thiago Brasil – Carlos Wizard disse literalmente que há vacinas à venda para Entrega imediata e que o governo Bolsonaro não compra porque não quer.

Registra N.O. – Flávio Bolsonaro registra B.O. contra Ivan Valente, que rebate: ‘Indecente e ridículo. O cerco está se estreitando’.

Revista Fórum – Apoiadora pergunta sobre recorde de mais de 4 mil mortes, Bolsonaro ignora e ainda debocha: “Agora sou genocida”.

Jorge Entubado – O ex-deputado estadual Jorge Araújo foi entubado na noite de ontem com Covid. Jrge também é jornalista.

Fátima Bezerra – A renovação do contrato do Governo Cidadão com o Banco Mundial traduz a competência e a credibilidade da equipe do Governo do Rio Grande do Norte.

Capitão Samuel – Coragem não é ausência de medo. E a capacidade de enfrentar o medo. Deus capacita aquele que nele crê e põe a sua vida a disposição das suas obras.

Revista Fórum – Ministro do STF já fez duras críticas ao trabalho do juiz, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro: “Escândalo”.

