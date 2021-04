Profissionais das forças de segurança precisam se cadastrar para receber a vacina









07/04/21 - 11:06:31

Em mais uma ampliação da campanha de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju iniciou, na terça-feira (6), a imunização de profissionais que atuam nas forças de segurança, ação coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Assim, serão vacinados, inicialmente, 30% do efetivo de cada corporação (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), totalizando 1.540 profissionais.

Neste sentido, cada corporação irá definir, através de boletins oficiais, os nomes das pessoas que serão imunizadas, seguindo os seguintes critérios: trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar; trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19; trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

No entanto, para que esses profissionais tenham acesso à vacina, em Aracaju, é preciso que realizem um cadastro no site da Prefeitura – no link VacinAju – , como explica o coordenador de Tecnologia da Informação da SMS, Adson Gomes.

“Esse grupo de pessoas deve acessar o Portal da Saúde de Aracaju, o VacinAju. Lá, o profissional deve preencher um formulário com dados pessoais, como endereço, nome completo, local do trabalho, função, CPF e outros, e anexar os documentos que comprovem a atuação na área de segurança ou de salvamento. Também deve ser anexada declaração da Corporação constando o nome do profissional a ser vacinado”, destaca o coordenador.

Feito o cadastro, é necessário aguardar a validação do código, o qual deve ser apresentado, impresso ou no celular, no momento em que o profissional foi receber o imunizante.

Locais de vacinação

Os profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança e de Salvamento têm duas opções de locais para vacinação, mediante apresentação de código: posto volante do Parque da Sementeira e Escola Municipal Presidente Vargas, no Siqueira Campos. Ambos funcionam das 8h às 17h.

Quem optar pelo posto volante, terá acesso ao parque pela avenida Jornalista Santos Souza, no segundo portão. Todo o trajeto está sinalizado.

Foto: Marcelle Cristinne