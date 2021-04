Santana do São Francisco anuncia investimentos em infraestrutura, saúde e assistência social









07/04/21 - 12:43:01

A Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, sob a gestão do prefeito Ricardo Roriz, anunciou um volume de investimentos em infraestrutura, saúde e assistência social. O anúncio foi realizado durante o aniversário de 28 anos de emancipação política do município, comemorado na última terça-feira, 6.

Na ocasião, o prefeito entregou um veículo 0 km para a Secretaria Municipal da Saúde, informou a retomada do

“Comitê Vida Sem Fome” e o início das obras de calçamento da Rua C do Conjunto Albano Franco. Além destes anúncios já previstos, o prefeito ainda trouxe a notícia da pavimentação asfáltica da Rua Aureliano Silva, no povoado Saúde.

“Neste aniversário não entregamos apenas a Ordem de Serviço da Rua C, estamos entregando o veículo para a Saúde e lançando o Vida sem Fome, mas para abrilhantar ainda mais essa festa e dizer o quanto a gente gosta dessa cidade estamos aqui anunciando que a Rua Aureliano Silva não será calçada, mas, sim, asfaltada e com rede de drenagem”, destacou Ricardo durante a solenidade.

O evento ocorreu com um número restrito de participantes, seguindo os protocolos sanitários de proteção contra a Covid-19 e contou com a presença dos secretários municipais, bem como dos vereadores santanenses.

Segundo o secretário de Obras, Urbanismo e Transportes, Valdeci Muniz, os investimentos em infraestrutura já têm sido reconhecidos pela população. “É uma sensação de total realização, visto que o prefeito nos deu essa oportunidade de estar, junto com ele, realizando o sonho da população da Cohab que era ter essas ruas calçadas, tirando a lama e dando maior conforto e mobilidade para a população”, declarou o secretário.

O secretário de Saúde, Victor Muniz, também destacou a importância do veículo recebido pela sua pasta. Conforme Victor, o veículo representa um salto importante no cuidado às pessoas com determinados problemas de saúde. “A finalidade dele é viajar todos os dias com as pessoas que possuem casos mais delicados. Será uma grande oportunidade de atendermos melhor a população de Santana”, completou.

Já a secretária de Assistência Social, Maria das Dores, comemorou a retomada do Comitê Vida Sem Fome e reafirmou a importância de políticas voltadas ao combate à pobreza. “Esse projeto foi lançado em maio de 2009 na gestão anterior de Ricardo. Teve essa pausa de 2012 até o ano passado e foi retomado agora em 2021. Fizemos um levantamento de 100 famílias que estão abaixo da linha de pobreza e buscamos elas para que possamos diminuir os impactos da má distribuição de renda que existe no nosso país”, finalizou.

Por Ascom