Unit e Justiça Federal em Sergipe firmam convênio inédito









07/04/21 - 07:08:35

A parceria entre as instituições beneficiará alunos do curso de Direito da Universidade Tiradentes de Sergipe, inclusive dos campi de Itabaiana, Estância e Propriá.

A Universidade Tiradentes firmou mais um convênio de cooperação técnico-científica e acadêmica. Dessa vez, a parceria inédita e exclusiva aos alunos de Direito da Unit foi com a Justiça Federal em Sergipe (JFSE). Durante a reunião virtual que aconteceu na manhã da última quarta-feira, 31, o reitor, professor Jouberto Uchôa de Mendonça, e o Juiz Federal, Dr. Ronivon de Aragão, efetivaram a assinatura do acordo.

O encontro virtual contou com a presença dos coordenadores do curso de Direito da instituição, onde foi enfatizado a importância da parceria entre as entidades na formação dos alunos de Direito da Universidade.

A egressa da Unit e atualmente coordenadora do curso de Direito em Propriá, professora Samyle Oliveira, destacou a importância de o aluno aliar os conhecimentos acadêmicos com as experiências práticas para um maior êxito no mercado de trabalho. “É uma grande satisfação para a Universidade Tiradentes poder firmar convênios e possibilitar aos futuros operadores de Direito essa junção entre a teoria e a prática. Eu estou aqui para colaborar e sobretudo agradecer porque eu acredito que é muito importante para os nossos alunos”.

O Juiz Federal, Dr. Ronivon de Aragão, encerrou suas atividades na direção do Foro – biênio 2019-2021 – no dia da assinatura do convênio. Para ele, a parceria entre as instituições é uma oportunidade positiva de colaboração.

“Isso trará para a gente um aporte pessoal de gente qualificada, de estudantes que estão querendo aprender e imagino que para Universidade Tiradentes também é uma parceria boa. E o que eu desejo é que, embora esteja isso sendo feito no último dia de gestão, espero que frutifique nos próximos anos e biênios que seguiram e que as próximas gestões possam fazer deste convênio uma excelente oportunidade de parceria institucional”, completa o Dr. Ronivon de Aragão.

Convênio Unit e JFSE

O convênio buscará colaborar com a instrução e formação dos alunos do curso de Direito da Universidade Tiradentes, para que assim seja possível o aperfeiçoamento dos estudantes por meio da execução de atividades práticas com o foco na contextualização curricular.

“De forma mais simples é dizer que: A Justiça Federal em Sergipe e a Universidade Tiradentes, firmaram convênio que possibilitará aos alunos de Direito da Unit a experiência da prática jurídica nas instalações da Justiça Federal no nosso Estado, cumprindo o estágio curricular obrigatório nas Varas Federais, Turma Recursal e demais setores da JFSE”, explica o coordenador operacional dos Núcleos de Práticas Jurídicas da Unit, professor Jeffson Menezes.

O acordo inédito ofertará 40 vagas, destinadas aos estudantes de todos os campi do 5º e 7º período do curso de Direito da Unit Sergipe. O processo seletivo e as demais demandas do acordo ainda estão sendo alinhadas pelas partes.

Por Stefânia Leal e Raquel Passos

Assessoria de Imprensa