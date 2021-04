Vereador quer incluir motoristas, taxistas, jornalistas, garis e coveiros na vacinação









07/04/21 - 13:37:54

O vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), apresentou na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), em caráter de urgência, um Projeto de Lei que prevê a ampliação do grupo prioritário constante no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 no Município de Aracaju.

O objetivo é incluir pessoas com deficiência, trabalhadores de coleta de lixo, motoristas de aplicativo, taxistas, motoristas e cobradores do transporte público, coveiros, entregadores e jornalistas de campo na 3º e 4º fase de imunização.

De acordo com o projeto, as pessoas com deficiência que atenderem aos requisitos exigidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência deverão ser incluídas na 3ª (terceira) fase de imunização. “Acredito que é de suma importância que estas pessoas sejam incluídas na terceira fase de vacinação, pois já necessitam, em sua grande maioria, de algum tipo de tratamento feito em hospitais, clínicas, entre outros, deixando-as mais vulneráveis”, justifica o parlamentar.

O vereador apresenta ainda justificativa para incluir os motoristas de aplicativos, taxistas, entregadores e os profissionais de coleta de lixo (garis e margaridas). Devendo estes serem incluídos na quarta fase. “Motoristas de aplicativos, taxistas e entregadores têm proximidade física e contato diuturno com outras pessoas. Os garis e margaridas pertencem ao grupo de atividades essenciais que não puderam paralisar seus serviços durante a pandemia. Eles estão mais expostos à doença, já que trabalham nas ruas e estão em contato direto com material contaminado pelo vírus”.

De acordo com o projeto, os coveiros também deverão ser incluídos na quarta fase. “Os coveiros estão diretamente em contato com corpos de pessoas que faleceram por conta do coronavírus, bem como dos seus familiares, sendo alto o risco de contaminação”, explica Ricardo.

Outra categoria que deverá ser contemplada pelo Projeto de Lei são os profissionais da área de comunicação. “Os jornalistas de campo, a exemplo de repórteres, que lidam diariamente com a população, trabalhando nas ruas da cidade na produção de conteúdo jornalístico, estão mais expostos ao contágio da Covid-19, assim, extremamente necessária a vacinação destes”, avalia Ricardo Marques e completa informando que “a vacinação dessas categorias de trabalhadores podem, inclusive, contribuir para minimizar a circulação do vírus”.

Por Wandycler Júnior