Como montar uma rotina ideal para estudos do EaD?









08/04/21 - 08:07:04

O planejamento para alunos do ensino a distância requer foco, disciplina e proatividade.

Por Stefânia Leal e Raquel Passos

Para elaborar um planejamento estratégico de estudos é preciso considerar alguns aspectos da personalidade e da realidade de cada um. Para os estudantes que possuem a possibilidade de estabelecer os próprios horários, como os alunos do Ensino a Distância (EaD), é necessário foco e automotivação.

A professora Karen Sasaki, doutora em desenvolvimento social e urbano e gerente acadêmica de Educação a Distância da Universidade Tiradentes, aconselha que o aluno do EaD tenha organização desde o planejamento da rotina.

“A recomendação que eu dou é a mesma que eu uso quando vou fazer um curso online, num primeiro momento eu vejo o cenário global de tudo que eu preciso estudar, então eu faço um mapa com todas as mídias e aí eu busco todas as formas de estudar, aprender e interagir”, completa a gerente acadêmica.

Criar um vínculo com a instituição também é importante para o processo de aprendizagem, seja através do contato com os professores e colegas. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Unit é de acesso fácil e intuitivo, ele se assemelha às redes sociais e permite a interação simultânea com todos da turma.

A escolha por um curso EaD está ligado a flexibilidade do aluno, para que ele possa estudar onde quiser e no horário mais conveniente. Por isso, a Unit disponibiliza um AVA completo com material didático moderno e gratuito, com livros digitais para que o aluno possa estudar onde e quando quiser, com tranquilidade e qualidade.

A professora Karen frisa que o planejamento facilita a rotina principalmente do aluno que trabalha e precisa estudar no contraturno.