CPTRAN REGISTRA 188 ACIDENTES COM VÍTIMAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE EM 2021

Destes, 21 condutores estavam embriagados.

A Cptran, órgão de transito da Policia Militar é responsável pelos registros de acidentes de transito na capital e sua região metropolitana. Desta forma, os acidentes que ocorrem quando há vítimas, sejam elas lesionadas ou que venham a ter fatalidades, insurgem na necessidade de ligar para o 190, para que sejam registrados todos os dados da ocorrência e para que a viatura da CPTRAN se desloque até o local.

Por isso, foram registrados pela CPTran no primeiro trimestre de 2021, 188 acidentes de trânsito na capital e sua região metropolitana, mesmo em período de pandemia, tendo 212 pessoas lesionadas e seis mortes registradas. EM 2020, 186 acidentes foram registrados com 200 pessoas lesionadas e sete mortes na capital. Levando em consideração que o mês de março de 2020 teve “lockdown”, os números praticamente são os mesmos.

Outro numero que praticamente não variou foi a de condutores com sintomas de embriaguez ao volante envolvidos em acidentes. Em 2021, 21 condutores se envolveram em acidentes com sintomas de embriaguez, enquanto que em 2020, 19 estavam com algum sintoma de ter havido ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veiculo e logo após, ter se envolvido em acidentes.

Destaque também parta os condutores de moto que estão se envolvendo bastante em acidentes na capital. Em 2021, 107 dos 188 acidentes registrados tinham motociclistas envolvidos, ou seja, 56,9% dosa acidentes com vítimas na capital possuem envolvimento com motocicletas neste trimestre, enquanto que em 2020, dos 186 acidentes registrados, 100 tinham motociclistas envolvidos ( 53, 7%).

“ É natural que o comportamento da sociedade tenha se modificado neste período, afinal, estamos em um período de pandemia, mas ao mesmo tempo, percebemos que os acidentes de trânsito ainda estejam acontecendo significativamente, e principalmente tendo aumento com condutores de motocicletas. Houve um aumento considerável da frota no ultimo ano coma compra de muitos veículos deste tipo, o que gerou uma certa mudança nestes números, mas sem dúvidas, o comportamento do condutor , quer seja na moto ou em veículo de quatro rodas é o principal responsável acometimentos de acidentes “, afirma o Major Silveira, cmt da CPTRAN.

A CPTRAN está a disposição da sociedade 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 do CIOSP.

