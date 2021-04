Deputado Luciano Bispo exalta retomada das sessões no plenário









“A revitalização do nosso plenário é mais um grande passo quem nós demos na busca incessante pelo fortalecimento da Assembleia Legislativa. Há quem entenda que isso é apenas conforto, mas nós avaliamos como a valorização de um Poder que se impõe, que se posiciona e que tem assumido um papel de protagonista no combate ao coronavírus. A Alese se somou, apoiou, debateu e jamais cruzou os braços para o povo sergipano”.

O depoimento emocionado é do presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), que não esconde de ninguém sua alegria em ver prosperar mais uma ação de sua gestão exitosa, a frente da Mesa Diretora, com a volta das Sessões Extraordinárias Remotas para o plenário deputado Pedro Barreto de Andrade.

Para Luciano Bispo o plenário tem toda uma simbologia para o parlamento, com discussões afloradas e históricas, entre as bancadas da situação e da oposição, sempre em defesa dos interesses da coletividade, do povo sergipano. Houve um entendimento da Mesa Diretora em conjunto com a Diretoria-Geral, de que a reforma do plenário ocorreria enquanto os trabalhos legislativos estivessem sendo realizados, sem interrupções, na Sala de Comissões.

“Em momento algum nós suspendemos os trabalhos aqui na Casa. Muito pelo contrário! Nossa produção legislativa foi ainda maior! Continuamos sim no sistema misto, com parlamentares participando presencialmente ou de seus gabinetes ou residências, interagindo remotamente. Não nos esquivamos de apreciar e votar as matérias voltadas para o combate à COVID-19. Sempre em harmonia com os outros poderes e procurando representar bem o nosso povo”, exalta Luciano.

A Reforma

O plenário passou por uma reforma, com readequação de seus espaços. Não se tratou de estética, mas de garantir melhor iluminação, acústica e som, com a mudança de todo o revestimento. A Assembleia Legislativa avançou no quesito acessibilidade, garantindo espaços exclusivos para cadeirantes.

Para o subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, a reforma vai muito além do plenário, passando por toda a sede do Palácio Governador João Alves Filho. “A gestão do presidente Luciano Bispo vem conseguindo promover a revitalização do Poder Legislativo como um todo”.

“Foram realizadas obras de revitalização do prédio, com modernização da fachada, além de várias outras adequações internas que, em conjunto com o nosso plenário, propiciam sim mais conforto para a população que nos visita quanto para os servidores e parlamentares que compõem a Casa”, completou Igor Albuquerque.

