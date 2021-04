Deputado pede ampliação de sinal de telefonia móvel e banda larga no interior sergipano









08/04/21 - 15:19:12

Atendendo aos apelos de sergipanos usuários das operadoras telefônicas, que reclamam da deficiência e falhas nos serviços, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) apresentou na Assembleia Legislativa uma Moção de Apelo a Leonardo Euler de Morais, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), solicitando ampliação e melhoria dos sinais das redes de telefonia móveis e de banda larga, além da instalação de novas torres no interior, especialmente na zona rural.

“Hoje em dia, especialmente neste período de pandemia, ter um bom sinal de banda larga e telefonia ajuda bastante na comunicação das pessoas e na resolução de serviços on-line. Muitos sergipanos, especialmente jovens, de povoados de Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Feira Nova, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Canindé do São Francisco, Gararu e Pirambu reclamam que as deficiências nestes serviços tem causado transtornos de toda ordem. Nessas localidades, é sentida a necessidade de instalações de novas torres e ampliação de Banda Larga”, explicou Zezinho Sobral.

De acordo com o deputado, o serviço de telefonia, pela sua natureza, é essencial e de especial importância a toda a coletividade, devendo ser prestado de forma eficiente e contínua. A Lei nº 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, estabelece como direitos do usuário o acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade, entre outros.

“As melhorias trarão inclusão digital, que servirá para agregar famílias, jovens, crianças, adultos, cooperativas e instituições. Mesmo com todos os avanços da tecnologia, a falta de cobertura de telefonia móvel ainda é um problema recorrente, principalmente em localidades rurais”, pontuou.

Ainda na visão do deputado Zezinho Sobral, “é imprescindível que a Anatel fiscalize também, o cumprimento dos planos periodicamente, tendo por base melhorias nas taxas para evitar transtornos aos sergipanos que estão atravessando problemas financeiros decorrentes da pandemia. Esta Moção de Apelo à Anatel é extensiva a todas as operadoras de telefonia que atuam no território sergipano”.

Ascom Deputado Zezinho Sobral