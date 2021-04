Deputado solicita prioridade na vacinação de portadores da Síndrome Down









08/04/21 - 06:24:07

Nesta manhã desta quarta-feira, 07, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe um documento solicitando prioridade na vacinação dos portadores da Síndrome de Down, que consiste em uma pequena parcela da população, se somando aos deputados Georgeo Passos, Zezinho Sobral e demais pessoas que buscam a aprovação da referida solicitação.

“Gostaria que somássemos esforços junto aos colegas deputados, junto à imprensa e toda a população sergipana, para que seja incluída como prioridade a vacinação para portadores da síndrome de Down”, disse.

Ainda na oportunidade, ocupando o plenário, o parlamentar leu a carta aberta da Associação Sergipana dos Cidadãos com Síndrome de Down – CIDOWN que aponta os diversos motivos, segundo estudos, para que esse grupo de pessoas sejam vacinadas imediatamente junto aos idosos, tendo em vista as condições clínicas específicas que as acometem – de cardiopatias a flacidez muscular, passando por problemas imunológicos a maiores riscos de desenvolvimento de comorbidades como diabetes e obesidade.

“Eles são, sem dúvidas, um dos grupos de maior risco de vida em caso de contágio pela COVID-19, não havendo razão que justifique a omissão na sua inclusão entre os grupos de maior prioridade na vacinação”, pontua o deputado.

Segundo Rodrigo, o estudo destacado pela Associação foi um publicado em outubro do ano passado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, divulgado pela revista Science, onde alerta que a covid-19 é 10 vezes mais mortal em pessoas com síndrome de Down.

“Não foi por outras razões que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA) incluiu a síndrome de Down na lista de condições médicas de alto risco, priorizando este grupo na vacinação, o que já ocorre também outros países, como Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, Portugal e Itália. No Brasil, infelizmente, poucos entes têm adotado a mesma conduta”, lamenta o deputado.

Diante do exposto, o parlamentar apela ao governador do Estado e às prefeituras para que atendam a demanda. “A COVID-19 afeta severamente o organismo de um paciente que porta a Síndrome de Down e, até o momento, a vacinação é a maneira mais eficiente contra a contaminação destas pessoas, levando em conta as suas limitações. Por tanto, a intenção é solicitar aos Prefeitos dos Municípios de nosso Estado e também ao Governador que os incluam os entre os primeiros grupos prioritários para vacinação contra a COVID-19”.

Finalizando, o deputado reiterou o seu compromisso com a causa. “Tive acesso tanto a carta quanto toda a luta, através de um grande amigo, Cesinha Casali, que tem uma irmã, Beatriz, com a síndrome e, conhecendo todos os familiares, a gente vê as dificuldades que têm no dia a dia. O que a gente puder fazer para aliviar essa rotina, protegê-los e ajudá-los, estaremos sempre à disposição”.

Por Luísa Passos