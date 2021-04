Dr. Manuel Marcos alerta sobre importância de exames de prevenção









08/04/21 - 13:14:57

O discurso do vereador Dr. Manuel Marcos (PSD) desta quinta-feira,8, é para falar sobre a importância da prevenção quando se trata de saúde humana. “Com mais de um ano de pandemia, as pessoas estão com medo, adiando suas idas aos seus médicos e deixando de fazer exames preventivos”, afirmou.

Um exemplo citado pelo vereador são mulheres que deixam de fazer exames preventivos como Papanicolau (lâmina), ultrassom mamária, mamografia e correm o risco de desenvolver câncer no colo do útero ou de mama por falta de acompanhamento médico. “Todos nós precisamos nos cuidar para evitar outras doenças além da Covid-19”, disse.

Sobre o calendário vacinal, Dr. Manuel Marcos elogiou a conduta do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) e que está seguindo corretamente os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. “Que bom que a Força de Segurança está sendo vacinada, desde o início defendi a vacinação para essa categoria que sempre está na linha de frente”, opinou.

Por Viviane Cavalcante