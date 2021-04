Equipe do Ipesaúde salva mais uma vida acometida pela Covid-19









Beneficiário elogiou trabalho e terapias disponibilizadas pelo Ipesaúde

Enfrentamos um momento de muita luta, época que os verdadeiros heróis vestem jaleco e máscara e a criptonita é um vírus que tem se alastrado por todos os lugares do mundo. Cada vida salva por eles é motivo de júbilo. E é acreditando que venceremos essa batalha, que a equipe de heróis da Unidade Temporária de Internamento da Grande Aracaju do Ipesaúde tem se dedicado piamente no cuidado e acolhimento de cada paciente que dá entrada na mesma, como é o exemplo do beneficiário Marcelo Efron.

Marcelo Efron é beneficiário do Ipesaúde há 31 anos, no início do mês de março chegou ao Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde (SPA) com sintomas da Covid-19 e precisou ser regulado para tratamento na unidade de retaguarda de São Cristóvão.

“Cheguei ao Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde me sentindo muito mal, com muita febre, dor no corpo, cansado, com fadiga e tosse seca, estava muito debilitado. Depois de passar por vários testes, realizar a tomografia, os médicos constataram que eu estava de fato com a Covid-19 e viram a necessidade de fazer a minha transferência para a unidade de São Cristóvão”, relatou o beneficiário.

Marcelo chegou na unidade de retaguarda com um comprometimento significativo dos pulmões, é o que explica a enfermeira e responsável pela unidade, Débora Lima. “Quando Marcelo chegou tinha mais de 25% de comprometimento pulmonar e uma dispneia não controlada, não conseguia controlar a questão da saturação dele. Mas, com as terapias complementares e a musicoterapia, ele alcançou uma melhora acentuada”, disse.

Durante a estadia de Marcelo na unidade de retaguarda de São Cristóvão, ele passou por diversos tratamentos, entre eles a musicoterapia que foi implantada recentemente na unidade e tem auxiliado os pacientes no controle dos níveis de estresse e ansiedade.

“O processo de musicoterapia me ajudou muito, ainda mais devido ao meu quadro de ansiedade e a minha saída da depressão. Eu me sentia cansado, ansioso, tinha trauma do aparelho do VNI e a musicoterapia me ajudou bastante, me deixou mais calmo, confiante e até me ajudou a dormir”, contou Efron.

O quadro de Marcelo era um tanto delicado e mesmo com todas as terapias ele apresentou uma piora e precisou ser regulado para a Unidade Intensiva de Contingência da Covid-19. “Com o passar do tempo, Marcelo não estava mais respondendo bem a ventilação não-invasiva (VNI), com isso, os médicos constataram que ele deveria ser transferido para Unidade Intensiva de Contingência da Covid-19”, afirmou Débora Lima.

Todo o processo, desde a entrada de Marcelo na unidade de retaguarda de São Cristóvão, até o momento que ele saiu da Unidade Intensiva de Contingência da Covid-19 teve duração de 23 dias, o que ocasionou perda da capacidade motora das pernas, por causa do longo tempo deitado. “Depois que acordei da intubação, tive muita fraqueza nas pernas devido ao tempo que fiquei internado, muito tempo deitado, e por isso acabei perdendo a mobilidade nas pernas. Com isso, precisei iniciar o processo de reabilitação motora e de expansão pulmonar no Centro de Reabilitação do Ipesaúde”, explicou Marcelo Efron.

Hoje, graças a equipe do Ipesaúde, Marcelo Efron está recuperado da Covid-19 e pode contar a sua história e agradecer a todos os profissionais pelo zelo direcionado a ele. “Toda a equipe do Ipesaúde foi muito prestativa, me deram uma assistência excelente, foi tudo perfeito, me incentivaram a ficar forte para ultrapassar esse momento. Hoje, só tenho a agradecer a todos que estiveram envolvidos no meu tratamento”, explanou agradecido o beneficiário Marcelo Efron, que aproveitou o momento para aconselhar: “que as pessoas possam priorizar mais a sua saúde nesse momento. Que não é deselegante recusar convites dos amigos para sair, lembrar sempre de ao sair de casa usar máscara, lavar as mãos e passar álcool em gel. E o mais importante: evitar aglomerações, pois essa doença é real e mata, principalmente jovens. E, por fim, agradecer a Deus pelo dom da vida, pois temos a oportunidade de respirar de graça”, finalizou.

No início de março de 2021, devido o aumento dos casos da Covid-19 no estado, o Ipesaúde criou novas estratégias para salvar o maior número de vidas possíveis, por isso realizou a abertura da Unidade Temporária de Internamento da Grande Aracaju, localizada na cidade de São Cristóvão, que comporta leitos Covid de baixa e média complexidade, assim como implantou a Unidade Intensiva de Contingência da Covid-19, localizada anexo ao Hospital Cirurgia, que possui leitos voltados para pacientes com quadro da Covid-19 de alta complexidade.

