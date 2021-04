HELENO PEDE AO MINISTRO APOIO NA LIBERAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERGIPE









O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) esteve nesta quarta-feira (07), com o ministro da Cidadania, João Roma, para solicitar apoio na liberação de cestas básicas para os municípios sergipanos em situação de emergência ou estado de calamidade pública. A distribuição de alimentos para famílias em vulnerabilidade social foi autorizada no mês passado através da Portaria nº 618.

“Essa doação de cestas básicas é uma iniciativa do Governo Federal para garantir a segurança alimentar dos brasileiros e oferecer dignidade para nosso povo. É mais uma forma de auxiliar nossa população, especialmente a parcela mais carente, a enfrentar os prejuízos gerados pela Covid-19”, ponderou.

Segundo Heleno, nem a sociedade e nem o poder público estavam preparados para lidar com uma pandemia ou tinham noção do tempo que ela duraria, gerando o atual cenário caótico de crises econômica e social. “Toda ajuda é válida no momento e minha conversa com o ministro foi exatamente no sentido de pedir por Sergipe, de buscar celeridade para esse processo de distribuição de alimentos em nosso estado”, afirmou o ex-deputado federal.

Durante a reunião com João Roma, Heleno tratou ainda do Bolsa Família e pediu atenção especial para Sergipe. “Esse é um programa que atende às famílias que vivem em extrema pobreza, com renda de até R$ 89 mensais, e pobreza, com renda de R$ 89,01 a R$ 178. Ou seja, são brasileiros que realmente necessitam desse benefício para ter o mínimo de dignidade. A fila de espera para o cadastro já possui mais de 1,5 milhão de famílias e precisamos encontrar um meio de assegurar que essas pessoas, especialmente os sergipanos, sejam incluídas no programa o mais rápido possível”, reivindicou Heleno Silva.

