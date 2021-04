JB no palanque do Lula









08/04/21 - 08:29:13

Por Adiberto de Souza *

Quer queira ou não o PT sergipano, o ex-governador Jackson Barreto – ainda MDB – estará no palanque em que estiver o ex-presidente Lula, em 2022. Entrevistado pelo canal Vozes Latina, espaço transmitido pelo YouTube e que fala do protagonismo do povo latino-americano, JB também deixou claro que seu projeto político é disputar uma cadeira de deputado federal. Na longa entrevista, o ex-governador sergipano rememorou os duros tempos das ditaduras na América Latina, se queixou do MDB bolsonarista, voltou a chamar o ex-presidente Michel Temer de golpista e lembrou ser amigo de Lula desde quanto este era metalúrgico em São Bernardo do Campo. Indagado se os petistas sergipanos o aceitarão no palanque do “Barba”, o experiente Jackson evitou polemizar com os companheiros vermelhos, porém alertou que se for eleito presidente da República, Lula vai precisar de uma boa bancada no Congresso, da qual JB espera fazer parte. Então, tá!

Reserva parlamentar

Quem ver a desenvoltura do pastor Heleno Silva (Republicanos) pelos ministérios pensa se tratar de um deputado federal. Mesmo sem mandato, mas em campanha para conquistar um em 2022, o reverendo aproveita a boa relação com os ministros bolsonarista para defender os interesses de Sergipe. Ontem mesmo, Heleno deu com os costados no Ministério da Cidadania. Foi pedir ao baiano João Roma cestas básicas para os municípios sergipanos afetados pela inclemente seca. O ministro prometeu atende-lo. Marminino!

Ódio na internet

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil denunciadas somam 20.975. Desconjuro.

Punição a caminho

Projeto aprovado pelos vereadores de Aracaju prevê a cassação do alvará do posto flagrado adulterando combustível. Votada em terceira discussão, a propositura depende apenas da aprovação em redação final para ir à sanção do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Tomara que isso ocorra, pois um empresário que falsifica a mercadoria não merece permanecer no mercado. Danôsse!

Mecham-se

Quase 90% dos que abandonaram as atividades físicas e os esportes o fizeram antes dos 34 anos. Segundo a Pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, 45% dos entrevistados tornaram-se sedentárias entre os 16 e os 24 anos de idade. Na faixa etária seguinte, de 25 a 34 anos, 18% abandonam a prática. O início do sedentarismo se dá antes dos 15 anos para 26,8% dos que já praticaram esporte ou atividade física e pararam. Vixe!

Boquinha oficial

Apesar da grave crise financeira do governo de Sergipe, dezenas de conselhos estaduais remuneram seus felizes componentes com jetons que variam de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil por cada reunião. E qual a exigência para ganhar assento numa dessas mamatas? Ora, basta ser aliado político do governador de plantão para ter sua indicação publicada no Diário Oficial e ver a conta bancária irrigada com os quaraminguás dos jetons. Só Jesus na causa!

Namoro no trabalho

E aí, você já namorou uma colega de trabalho? Pois fez bem. Pesquisa realizada pelo site de vagas Trabalhando.com mostrou que 54% dos entrevistados afirmaram que os relacionamentos amorosos no trabalho não atrapalham a performance. Desses, 32% disseram que já namoraram colegas. Mas, para 46% dos pesquisados, namorar um colega desvia o foco dos deveres profissionais. Crendeuspai?

Ruas pavimentadas

A Prefeitura de Socorro, na Grande Aracaju, vai pavimentar cerca de 40 ruas. Orçado em R$ 10 milhões, o convênio nesse sentido já foi assinado pelo prefeito Padre Inaldo (PP) com a Codevasf. Caberá à Prefeitura realizar a drenagem e preparação para a Companhia pavimentar as ruas a paralelepípedo. Legal!

Haja birita

O consumo de “cana” está acontecendo cada vez mais cedo na vida das pessoas. Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Alcoolismo e Outras Drogas revela que o uso do álcool e do tabaco começa em torno de 12 anos de idade, em média. Cerca de 12,5% da população são dependentes de álcool. E o consumo de birita entre as mulheres aumentou 55% nos últimos 10 anos. Hic, hic!

Esmola federal

O governo Bolsonaro já começou a liberar a merreca do auxílio emergencial. Segundo o senador Rogério Carvalho (PT), a maior parte das pessoas com direito ao minguado benefício receberá apenas R$ 150. “Não cobre 25% da cesta básica, só dá para pagar um botijão de gás, enche apenas meio tanque de um carro, compra somente dois quilos de carne”, afirma o petista, para quem “auxílio sem valor digno é combustível para a fome”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 17 de janeiro de 1919.

* É editor do Portal Destaquenotícias