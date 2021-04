Nota do Enem pode garantir até 100% de desconto na mensalidade









08/04/21 - 11:26:06

Uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino superior no país, lança mais uma ação para ajudar os estudantes que não querem mais adiar o sonho de ingressar na graduação. Com O Enem tá On, os candidatos utilizarem a nota no Enem para ingressar na Estácio, ainda no primeiro semestre, recebem descontos. Quanto maior a nota no exame, maior a bolsa que pode chegar a 100% no primeiro semestre. Com pontuação a partir de 300, os candidatos garantem condições especiais em todas as quatro modalidades disponíveis na instituição e durante todo o curso. A campanha é válida por tempo limitado e permite a utilização das notas obtidas no exame nos últimos seis anos, de 2020 a 2015. Consulte os cursos disponíveis e as condições do programa no site estacio.br. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelos telefones 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (Demais regiões).

Na Estácio o aluno pode escolher a modalidade de estudo mais adequada ao seu dia a dia, permitindo conciliar os estudos com a rotina profissional e demais atividades. São quatro modalidades, Presencial, Semipresencial, Flex e Digital, que vão auxiliar todos os perfis de estudante na conquista do ensino superior, utilizando, na medida certa, o que a tecnologia pode entregar de melhor em cada modalidade.

Quem não fez o Enem também tem oportunidade de iniciar uma graduação ainda neste semestre com condições especiais. Com o #EstácioTáPago, programa que já beneficiou 15 mil alunos que ingressaram em cursos de graduação, o primeiro semestre é praticamente grátis. São 5 mil novas vagas, disponíveis para os primeiros inscritos. As ações não são cumulativas entre si e todos os detalhes estão descritos nos regulamentos, disponíveis no site da Estácio.

Ao iniciar seus estudos em uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino superior do Brasil, o aluno da Estácio contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; acervo bibliográfico físico virtual; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho; além de um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; entre outras vantagens.

Fonte e foto assessoria