Aracaju prorroga medidas restritivas e adota escalonamento do comércio da capital









08/04/21 - 11:52:53

O prefeito Edvaldo Nogueira informou nesta quinta-feira (8) que prorrogou as medidas restritivas de combate ao coronavarírus e escalonar o funcionamento do comércio e de serviços, como solicitado pelo governo, até o próximo dia quinta-feira (15).

Durante entrevista, o prefeito explicou que as lojas funcionarão das 9h às 18h; em demais bairros, das 10h às 19h. Já shoppings, galerias, lojas de departamento e supermercados podem abrir das 10h às 19h.

Mercados municipais funcionarão das 6h às 15h, e bancos das 9h às 15h, exceto para pagamento de auxílio emergencial. Os órgãos do serviço público abrem das 9h às 15h.

O toque de recolher fica mantido das 20h às 5h todos os dias. Já a suspensão das aulas das redes particulares e públicas de forma presencial segue até 3 de maio. Igrejas e templos religiosos permanecem funcionando com o limite de 30% de ocupação. Academias e salões de beleza não podem funcionar durante os fins de semana. Bares e restaurantes atendem o público presencialmente durante a semana, e nos fins de semana funcionam com retirada no balcão e entrega.

Confira novos horários de funcionamento do comércio e serviços em Aracaju: