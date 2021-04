SERGIPE TEM AUMENTO DE 40% NO NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS NO1º TRIMESTRE









08/04/21 - 10:46:05

O Estado registrou mais de 1.400 empresas abertas e computou um aumento de 54% no número de alterações

Sergipe apresentou resultados positivos no primeiro trimestre do ano com índices elevados de abertura e alteração de empresas. Segundo dados da Junta Comercial de Sergipe (Jucese), o Estado constituiu 1.418 mil novos empreendimentos, registrando um aumento de 40% quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Diante da crise sanitária, os resultados surpreendem: o Estado computou um aumento de 54% no número de alterações realizadas; mais de 3 mil alterações foram registradas de janeiro a março deste ano. O saldo positivo revela que o empresariado sergipano buscou formas para manter o negócio em funcionamento durante a pandemia. Ainda, no primeiro trimestre, Sergipe baixou 801 empresas diante de 1.418 novas constituições.

A junta Comercial também é destaque na categoria 100% Digital. O Governo do Estado, através da Jucese, investiu em tecnologia para dar celeridade aos processos de abertura de empresas, tornando os trâmites menos burocráticos e mais rápidos por meio do Portal Agiliza Sergipe. A autarquia também disponibiliza canais de atendimento criados para orientar os seus usuários por meio do Call Center, assistente virtual e, mais recentemente, vídeos tutoriais do canal Agiliza Sergipe, no YouTube.