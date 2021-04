SOBE PARA 58 O NÚMERO DE PESSOAS QUE AGUARDAM LEITOS DE UTI COVID-19









08/04/21 - 10:14:42

A situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostra que 58 pessoas estão à espera de leitos de UTI Covid no estado, sendo 37 delas na capital.

Ainda de acordo com a SES, esse total de pacientes à espera por leitos estão divididos da seguinte maneira: 48 pacientes na rede pública; 10 na rede privada. O boletim da SES mostra ainda que até o momento há 812 pacientes internados em virtude da Covid-19. Desse total, 413 estão hospitalizados na rede pública; 399 na rede privada.

Leitos de enfermaria (Covid-19) Nome do Hospital Taxa de ocupação Huse 73% Hospital Universitário 60% Hospital da Polícia Militar 64% Hospital Cirurgia – SUS 77% Hospital do Coração – SUS 7% Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 0% Hospital Zona Sul 75% Hospital Zona Norte 100% Hospital Santa Isabel 100% Hospital São José 53% Caps Joel 136% Hospital Primavera 165% Hospital São Lucas 95% Hospital Renascença 100% Hospital Unimed 89% Hospital Gabriel Soares 87% Hospital Cirurgia – Ipes 80% Hospital e Maternidade Santa Helena 100% Hospital do Coração – particular 100% Total 82%

Leitos de UTI (Covid-19) Nome do Hospital Taxa de ocupação Huse 95% Hospital Cirurgia – SUS 93% Hospital da Polícia Militar 100% Maternidade N. S. de Lourdes 100% Hospital São José 100% Hospital Renascença – SUS 100% Hospital do Coração – SUS 100% Hospital Universitário 100% Hospital São Lucas (adulto) 145% Hospital São Lucas (pediátrico) 50% Hospital Cirurgia (Ipes) 105% Hospital Renascença 150% Hospital Gabriel Soares (adulto) 40% Hospital Gabriel Soares (pediátrico) 0% Hospital Unimed 100% Hospital Primavera 90% Maternidade Santa Helena 17% Hospital do Coração – particular 33% Total 84%

Número de pacientes à espera de leitos na capital