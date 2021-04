Vereador desobedece protocolos sanitários e invade unidade de tratamento de Covid-19









08/04/21 - 20:33:30

Nesta quinta-feira, 8, o vereador Ricardo Marques, desobedecendo protocolos sanitários e desrespeitando a estrutura municipal de saúde, invadiu a unidade de tratamento de covid-19 montada no Centro de Atenção Psicossocial Jael Patrício, no bairro Dom Luciano. O espaço é um dos equipamentos municipais para tratamento contra o coronavírus e atua com 11 leitos de enfermaria.

De acordo com informações da coordenação da Unidade, o legislador municipal aproveitou o momento de abastecimento de tanque de oxigênio para entrar no local, sem considerar protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelos órgãos de fiscalização, colocando em risco a si mesmo e aos profissionais, já que espaços de internamento para covid-19 exigem isolamento total dos pacientes e possuem rígido controle de acesso.

Na busca irracional por holofotes, o vereador chegou a faltar com a verdade ao afirmar que sua entrada teria sido permitida pela secretária municipal da Sáude, Waneska Barboza. A atitude irresponsável, além de desrespeitosa ao trabalho da gestora municipal e dos demais profissionais da área, é um desserviço à sociedade neste momento de crescimento de casos da doença e de óbitos, já que fomenta a desobediência social às recomendações de prevenção ao coronavírus.

Vale ressaltar que a ação ocorre no mesmo dia em que a Prefeitura de Aracaju endurece medidas restritivas a fim de conter o avanço da doença na capital e de preservar vidas. Indo de encontro aos esforços de segurança dos aracajuanos, Ricardo Marques age descredibilizando o trabalho da Secretaria Municipal da Saúde, dando um péssimo exemplo à sociedade que lhe confiou mandato.

Ricardo Marques responde