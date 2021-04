VEREADOR ISAC SILVEIRA REIVINDICA AÇÕES CONCRETAS NO COMBATE A PANDEMIA









08/04/21 - 14:25:41

Nesta quinta-feira (8), o vereador Isac Silveira (PDT) utilizou o espaço do Grande Expediente da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para reivindicar maior atenção no combate a pandemia causada pelo novo coronavírus. O Brasil já registrou mais de 341 mil mortes, e vem superando a média diária de mortes cotidianamente.

Além disso, o vereador criticou alguns dados controversos. “Segundo as afirmações percentuais que estão sendo divulgadas pela Secretária de Estado da Saúde: se nós temos 58 cidadãos e cidadãs que estão à espera de leitos de UTI, como o Hospital São José está abaixo de 70% e esses pacientes ainda não foram regulados para os leitos de UTI?”, questionou Isac.

Nesse sentido, o vereador ressaltou a tendência de colapso dos leitos hospitalares das redes pública e particular em Aracaju, e a urgência em medidas concretas para que mais mortes sejam evitadas, como a reconstrução do Hospital de Campanha e a aplicação do protocolo de isolamento, isto é, o lockdown.

Nesse seguimento, Isac reivindicou mais atitudes por parte da Câmara Municipal. “Nós somos fiscalizadores do município de Aracaju. Nós devemos ter uma resposta. Não é mais o momento de separar oposição. É o momento de nós, os 24 vereadores, nos reunirmos e irmos à secretária do município termos reunião com o prefeito, com o governador. Nós não podemos ficar nessa apatia”, evidenciou o vereador.

Por Dienis Celestino