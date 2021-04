Vereador Teta do Camarão assume Presidência do Diretório do PTB em Socorro









08/04/21 - 06:59:40

Na tarde da última quarta-feira, 07, a liderança do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Sergipe, representada pelo presidente estadual e secretário nacional do PTB, deputado Rodrigo Valadares, e o vice-presidente estadual Valdélio Silva, reuniu-se com vereador Teta do Camarão para convidá-lo a presidir o diretório do partido em Nossa Senhora do Socorro.

Com uma resposta positiva, o vereador comemorou a nova posição ocupada. “Recebi o convite para ser presidente do PTB em Nossa Senhora do Socorro e aceitei com toda fé e carinho, pelo povo socorrense que tanto amo”, disse.

Eleito no pleito de 2020 para o seu primeiro mandato eletivo, com 905 votos, Teta foi o primeiro dos três vereadores petebistas eleitos no município. Tendo um trabalho social destacado na sede do município e em outras regiões, recebeu a expressiva votação e legitimou-se a assumir esse novo desafio de comandar o diretório municipal do partido do qual foi eleito.

“Nas eleições municipais, tivemos em Socorro um admirável resultado e a nova posição comandada pelo vereador Teta simboliza essa ampliação dos quadros do partido e às novas adesões, preenchendo um importante espaço político na região e em Sergipe”, pontuou Rodrigo.

O presidente estadual conta, inclusive, que a sua intenção é ampliar ainda mais o PTB no município, através do diálogo com todos os que já estão no partido, a fim de que permaneçam, e fazer convites a novas pessoas para que façam parte do grupo.

Ainda na oportunidade, os petebistas trataram de demandas relacionadas ao local e, cumprindo o seu papel como parlamentar, Rodrigo Valadares se comprometeu em se somar a Teta do Camarão e buscar melhorias para a região.

Por Assessoria de Imprensa